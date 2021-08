Denuncian amenazas contra líderes en el sur del Valle y norte del Cauca

El senador Feliciano Valencia, advirtió que un panfleto firmado por disidencias de las Farc profiere amenazas contra él y varios líderes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y Organización Regional Indígena del Valle (ORIVAC ).



“Nos dirigimos a ustedes, líderes de la ACIN y la ORIVAC; que con sus políticas de control territorial afecten al pueblo que cultivan y viven de la coca y la marihuana. Desde que decidimos seguir con la lucha armada sabíamos el reto de reorganizar las FARC- EP iba a ser defender el pueblo ante este Estado que hace si no reprimir al pueblo sin dar ninguna solución. La Acin y sus líderes son cómplices de la política de Estado con su ideología de supuestamente control territorial, quemando lo que el pueblo cultiva para subsistir con sus familias, abusando de sus cargos”, dice la misiva.



Luego, en el texto, declaran “objetivo militar” a partir de la fecha a autoridades tradicionales indígenas y exgobernadores de los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Miranda, Corinto, Caloto, Jambaló, Florida, Pradera y Jamundí.



Los nombres son los siguientes:



Feliciano Valencia, Harold Secué, Rosalba Velasco, Rubén Orley Velasco, Florencio Mestizo, Daniel Estrada, Nora Taquinás, Henry Chocué, Edwin Capaz, Gerardo Guetio, Nelson Pacué, Olga Pasú, Aldemar Inseca, Alejandro Casamachín, Ana Ramos, Cipriano Pavi, Fredy Guevara, Deyanira Noscué, Emilio Valencia, Admunsed Campo, Julio Lulico, Luis Ernesto Dagua y Diego Ramos.



De igual forma, en el escrito, se exige que los anteriormente nombrados, renuncien a sus cargos en las organizaciones y que, además, abandonen sus territorios, junto con sus familias.



“Los vehículos de la UNP sólo circularán desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm en los territorios. De no acatar serán dados de baja, si continúan con esa política que sólo hace daño al pueblo y entorpece nuestra lucha armada”, agrega el texto.



El senador Feliciano Valencia, el pasado 24 de agosto en medio del Refugio Humanitario que se llevó a cabo en Popayán, ya había denunciado otras amenazas en su contra, supuestamente por un grupo que se hace llamar 'Águilas Negras'.



Allí declaran ‘objetivo militar’ a la minga del suroccidente, al Pacto Histórico y líderes de Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu), Organización Indígena del Valle del Cauca (Orivac), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) y el Consejo Regional indígena de Caldas (Cridec)



Además del senador, Aída Quilcue, Ermes Pete, Jorge Sánchez, Yovany Tule, son algunos de los nombres que aparecen en este panfleto.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN

