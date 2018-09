Denuncian al presidente de las Veedurías, por injuria y calumnia

De sicario al servicio de la empresaria Enilce López, ‘La Gata’, calificó el polémico excongresista Yahir Acuña Cardales, a Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías en Colombia, quien en días pasados suguirió a Cardales y a su esposa, la actual congresista Milene Jaraba, comprar cajas de Lomotil , medicamento para detener la diarrea.



La sugerencia de comprar el medicamento, surge luego de que Enilce López, anunciara su intención de acogerse a la JEP y de ‘prender el ventilador’, poniendo al descubierto a toda la clase dirigente de Sucre y otros departamentos, que contaron con su apoyo.

En el caso de Sucre, los abogados de ‘La Gata’, anunciaron que además de comprar el medicamento, los exgobernadores, Acuña y su esposa deberían acogerse a la JEP.



“Grandes cantidades de lomotil (antidiarréico), se sugieren para los exgobernadores de Sucre, Salvador Arana, Erick Morris Taboada, Jorge ‘El Tuto’, Barraza, el exparlamentario Yahir Acuña y para su esposa Milene Jaraba Díaz”, precisó Bustos.



Indignado por las aseveraciones, el excogresista Yahir Acuña, dio a conocer que ya instauró denuncia penal ante la Fiscalía General de La Nación, en contra del presidente de la Red de Veeduria de Colombia, Pablo Bustos, por injuria y calumnia.



“Le quiero decir a usted señor Bustos, que es un irresponsable. Usted es un empleado de Enilce López y trabaja para ella. Que usted, visita frecuentemente a esta señora. Y quiero de paso decirle que lo hemos denunciado formalmente ante la Fiscalía General de la Nación para que pruebe sus afirmaciones, porque no puede venir a jugar con nuestro nombre”.

Usted, bien podría calificarse como un sicario de la veeduría, que utiliza su empaquetadura de presidente de la veeduría nacional, para estar al servicio de la persona que mejor se pueda acomodar FACEBOOK

"Usted, bien podría calificarse como un sicario de la veeduría, que utiliza su empaquetadura de presidente de la veeduría nacional, para estar al servicio de la persona que mejor se pueda acomodar. En este caso, está al servicio de la señora Enilce López Romero, para hacer el trabajo sucio y tirar las piedras que eventualmente, no se atreven a hacer ellos mismos. Le pido y le reto a la familia de Enilce López a quien conozco y respeto además, a que si tienen alguna prueba en mi contra o de algún miembro de mi familia la saquen de manera inmediata y la entreguen a las autoridades, porque estoy 'mamado', aburrido, de que jueguen con mi nombre y el nombre de mi familia", precisó Acuña Cardales.



Terminó diciendo Acuña Cardales, que no permitirá que ni Bustos, ni absolutamente nadie lo agredan de la manera como lo están haciendo, justamente cuando ha dado a conocer su intención de aspirar al cargo de gobernador de Sucre, para las próximas elecciones.



“Precisamente cuando he anunciado mi aspiración de gobernación del departamento de Sucre, se vienen estos procesos. Así que quiero decirles que solamente disfruta de mi temor, Dios. Y estoy dispuesto a llevar esto hasta las últimas consecuencias jurídicas a las que haya lugar, por proteger el buen nombre y la honra de mi familia”, puntualizó Acuña Cardales.



