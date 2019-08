Denuncian constreñimiento electoral por parte del Gobernador de Sucre

El exviceministro del interior y actual candidato a la gobernación de Sucre, por el partido Liberal, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, denunció en el marco de la realización de la Sesión Ordinaria de la Comisión para la Coordinación y seguimiento de los procesos electorales del departamento, que el actual gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero, está constriñendo a funcionarios, diputados y alcaldes para que voten por el candidato de su partido, Cambio Radical.

“El señor gobernador de Sucre viene participando de manera descarada en la consecución de votos para el candidato de su partido. Constriñendo de manera sistemática a los diputados del departamento de Sucre que tomaron la decisión de acompañar mi campaña. Persiguiendo a los amigos de ellos que están dentro de la administración y a los secretarios de despacho”, indicó el exviceministro.



Aseguró que esto está documentado con denuncias de los funcionarios, quienes, con oficio, manifestaron en días pasados que se rehusaban a renunciar a sus contratos, por petición del gobernador de Sucre.



“Tengo una denuncia en mis manos de varios funcionarios del Inder departamental. La directora del Inder les dijo que tenían que cancelarles los contratos porque no estaban acompañando al candidato del gobernador y se habían ido a acompañar a otra campaña. Y además, los diputados han venido siendo víctimas de una persecución permanente; así también los empleados de la secretaria de salud y del Hospital Universitario, por instrucciones del señor gobernador”, dijo en tono enérgico Héctor Olimpo Espinosa, ante los integrantes de la Comisión para la Coordinación y seguimiento de los procesos electorales.



Agregó, que este constreñimiento se hace extensivo a los alcaldes y demás dependencias de la Gobernación de Sucre.



“El gobernador está condicionando a varios alcaldes, las transferencias de la estampilla de la tercera edad, adjudicaciones de contratos y firmas de proyectos si no votan por su candidato a la gobernación. Eso no lo voy a permitir mientras tenga voz, porque si bien estamos en pos de controlar todos los hechos de amenazas y constreñimiento, el hecho se hace mucho más grave aún, cuando de quien viene, es de quien tiene la posición de garante”, manifestó el candidato del partido liberal en la contienda electoral.



Dijo que las pruebas son unas actas que salieron publicadas en un medio de comunicación local, así como testimonios de candidatos a las alcaldías y de diputados, que denuncian este hecho.



“Si no se retira él, tiene que retirarlo la Procuraduría, porque con ese señor nosotros no tenemos garantías en el debate electoral. Estoy solicitando a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía, que tomen cartas en el asunto. Y si él quiere participar en el debate electoral que renuncie y salga a hacer campaña. Pero que no utilice los medios que tiene el Estado para hacer campaña a favor de su candidato”, puntualizó Héctor Olimpo.

Más denuncias

En cuanto a delitos electorales, además de las del municipio de Chalán, se conocieron dos denuncias más que fueron recepcionadas por el Tribunal de Garantías electorales, que tienen que ver con quejas de trasteo de votantes en los municipios de Toluviejo y Morroa, también en Sucre.



Así lo dio a conocer el magistrado Rafael Hernández, presidente del tribunal, quien puntualizó que la denuncia de Morroa fue interpuesta por un ciudadano, mientras que la de Toluviejo la presentó el Personero de esta localidad.



Cabe destacar que este fenómeno electoral ya había sido puesto al descubierto por parte de la Misión de Observación Electoral de Sucre, anunciando que el municipio que mayor gravedad reviste es Chalán, donde el número de personas aptas para sufragar, supera el número de habitantes.



Las presuntas irregularidades de trasteo de votos ya fueron enviadas por el Tribunal al Consejo Nacional electoral y se está a la espera de que sean devueltas para que los magistrados seccionales procedan a realizar las inspecciones en los entes territoriales.



“Verificaremos la residencia de las personas que se han inscrito en los municipios que han sido denunciados”, dijo Hernández.



Agregó, que han llegado a 7 de los 26 municipios del departamento, y tienen la proyección de visitar el resto a mediados del mes de septiembre. En el territorio, los miembros del Tribunal llegan a las Registradurías, sedes de campañas políticas y alcaldías, para verificar que no se esté violando la normatividad sobre publicidad política, de acuerdo a los decretos que se han expedido.

LUZ VICTORIA MARTÍNEZ

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SINCELEJO.