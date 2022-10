Cartagena nuevamente vuelve a ser noticia en cuanto a temas referentes a turistas. De acuerdo con un video que fue conocido en redes sociales, dos mujeres de procedencia extranjera, denunciaron que fueron víctimas de un supuesto acoso sexual en una playa de la heroica.



En el relato, un hombre, al parecer oriundo de Cali, se les acercó y las habría acosado sexualmente, cuando estas se encontraban en las playas de Punta Arena.

Las dos mujeres denunciaron ser acosadas por un hombre apodado el 'Contratodo'. Foto: Captura de pantalla

“Yo estaba en la playa y un hombre moreno que le llaman el 'Contratodo' trataba de abrazarme y yo le decía que no quería estar con él porque no me gustaba. Él me abrazaba y me arrimaba su miembro a mi cuerpo y le decía que no quería. Me sentí muy incómoda”, se escucha en el video que fue difundido en las redes sociales.



De inmediato, al percatarse de lo sucedido, algunos lugareños se habrían acercado al supuesto acosador, y le pidieron que abandonara la zona para evitar una agresión.



“Nos siguió todo el día, tuvimos que quedarnos en el mar porque no podíamos salir y los de las motos tuvieron que venir entre todos porque no se iba”, manifestó una de las víctimas.



Al respecto la Policía Metropolitana de Cartagena no se ha pronunciado, por lo que se desconoce la suerte que habría tenido el agresor.