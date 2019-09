Joven denuncia abuso sexual dentro de bus de Metrolínea en Bucaramanga

Una joven de 22 años de edad sufrió un presunto abuso sexual dentro de uno de los buses del servicio de transporte masivo Metrolínea de Bucaramanga, en hechos ocurridos el pasado domingo 1 de septiembre en horas de la tarde.

A través de un video en la red social Instagram, su novio hizo la denuncia pública de los hechos, al asegurar que no recibieron el apoyo pertinente de las autoridades en el momento.



"Llamamos al 123, el número de emergencia, me atendieron y me dijeron que me iban a poner música, que no colgara, y pasados unos minutos me colgaron o la llamada se cortó", indicó.

La joven, quien solicita la reserva de su identidad, se encontraba almorzando ese domingo con su familia en el municipio de Piedecuesta y aproximadamente a las 3 de la tarde tomó un P8 en la Estación Temprana, para dirigirse al barrio Cabecera, en Bucaramanga, a encontrarse con su pareja.



Estando el bus lleno, la joven se va de pie y pasados cerca de cinco minutos de recorrido, un hombre, a quien describe con 1,75 de altura y vestido con chaqueta de jean, pantalón negro y camisa amarilla, presuntamente la abordó por detrás y, amenazándola con un arma blanca, le susurró que no hiciera ruido o la ‘chuzaba’, para, acto seguido, empezar a tocar sus partes íntimas.

"Ella se quedó en shock y al parecer nadie se había percatado. Fue en la estación de Provenza que una señora muy amable la haló del brazo y la sacó del bus. Allí la ayudó a tomar un transporte seguro para ir a mi casa", detalló Gómez.



Los jóvenes aseguran que acudieron a las autoridades, entre ellas el CAI del barrio Los Andes, en el municipio de Floridablanca, el más cercano al lugar de residencia del novio; sin embargo, no recibieron solución. Al respecto, el joven afirmó que la persona que los atendió por teléfono en esta última entidad les solicitó la hora exacta en la que ocurrieron los hechos, y que al no tenerla, no podían hacer nada.

"Les solicité que enviaran una patrulla al lugar donde nos encontrábamos para contarles los hechos, pero me dijeron que no, que debíamos ir hasta allá. Yo vivo a 25 minutos caminando del CAI y no me pareció adecuado ponerla a ella a salir en el estado emocional que se encontraba", dijo.



Por su parte, voceros de Metrolínea, expresaron: "junto con la Policía Nacional estamos investigando, porque la presunta denuncia que se ha conocido ha sido solo por redes sociales. Sin embargo, nuestro personal está dispuesto a recibir las denuncias”.

También precisaron que, en lo que va del año, se han denunciado 4 casos de este tipo, todos en agosto, los cuales ya fueron judicializados. Con esta clase de hechos, “se va a ver si con la Policía se emprenden algún tipo de estrategias para llamar la atención frente a campañas de cultura ciudadana y de denuncia sobre estos hechos”.



En el momento, la joven y su pareja se encuentran en el proceso de denuncia formal con la Fiscalía.

“Que no nos dé miedo gritar y alzar la voz y decirle a la gente "esto está mal, eso lo castiga la ley". Moralmente está mal, no puedes andar tocando a alguien en Metrolínea, abusando de esa persona. Que no nos dé miedo denunciar, y que sintamos empatía por los demás”, concluye Gómez en su video denuncia.





BUCARAMANGA