Una funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Santa Marta se encuentra atrapada en una difícil situación al intentar cuidar a su recién nacido durante su jornada laboral. Las restricciones del Instituto impiden que esta madre pueda amamantar a su primogénito en el horario de trabajo.



(Además: Golpe al ‘Negro Ober’ y los ‘Rastrojos Costeños’ en Barranquilla: 18 capturas)



La denuncia de este caso ha generado controversia en la ciudad ante los perjuicios que se podrían generar al bebé afectado.

La funcionaria, cuya identidad prefirió mantener en el anonimato por temor a represalias, comparte su conmovedora experiencia.



"Cada día es una batalla para conciliar mi rol como madre y mis obligaciones laborales. Mi bebé, con apenas seis meses y medio, tiene alergia a la leche de vaca, lo que hace que la lactancia materna sea esencial para su salud. Sin embargo, me he encontrado con barreras que dificultan esta tarea fundamental", afirma la mujer.



(También: El tropel entre jugadores del América y policías en Barranquilla ¿qué pasó?)



El presidente seccional de la Asociación Colombiana de Pediatría, Gustavo Romero, no oculta su preocupación por esta situación. "Es alarmante ver cómo una madre está siendo negada en su derecho a amamantar a su hijo, especialmente considerando la alergia a la leche de vaca que enfrenta el bebé. La leche materna es un componente vital para el desarrollo y crecimiento de un bebé y debería ser un derecho inalienable", señala con firmeza.



A pesar de las disposiciones legales que permiten a las madres amamantar durante dos descansos diarios de 30 minutos cada uno, el Icbf se mantiene firme en su posición.



Además, le exige una certificación médica que justifique la importancia de la leche materna para el bebé.



(Lea: Presentan investigación sobre el marketing digital en los restaurantes de Barranquilla)



Los directivos del Icbf han guardado silencio frente a esta controversia, dejando preguntas sin respuesta sobre su compromiso con el bienestar de sus empleados.



Esta omisión se suma a problemas previos relacionados con las madres comunitarias, a las que le han negado a pagarles los salarios por los servicios prestados.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv