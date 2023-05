"¿Por qué decido hablar de lo que me pasó hasta ahora?, porque me enteré que mi abusador tiene por hobby o por deporte, aprovecharse de las mujeres que encuentra vulnerables, que no fui la única y que seguramente, si no me motivaba a hablar tampoco íbamos, mis amigas y yo, a ser las últimas".



Este fragmento hace parte del extenso mensaje publicado por Kalena Uparela en su cuenta de Twitter, una denuncia pública en la que señala a Andrés Felipe Mozo de haber abusado sexualmente de ella en el 2022.



A este relato se suman el de Marcela Nagles y Michelle Serna, quienes también usaron su red social para narrar lo que vivieron.



En las tres historias se repiten patrones que las alertaron sobre la posibilidad de que existan otros casos.

En los sucesos descritos por las jóvenes hay varios factores comunes, que ellas han señalado, pueden ser parte de un posible 'modus operandi' de Mozo Rodríguez.



Según sus denuncias, al parecer el sujeto se aprovechaba de que ellas estuvieran en estado de embriaguez y departiendo con otras personas de confianza para cometer los abusos.

Uparela de León le dijo a EL TIEMPO que antes de hacer este escrache -herramienta utilizada por las mujeres para denunciar casos de violencia de género en redes sociales y que tiene protección judicial de la Corte Constitucional-, ya había tomado la decisión de hacer una denuncia ante la Fiscalía con Marcela y Michelle.



"No nos conocíamos de antes. A Marcela la conocí por nuestro círculo de amigos, coincidimos con algunos y cuando yo le conté lo que me pasó a una amiga en común, me enteré de que a ella le había sucedido también y con Michelle fue porque un conocido le contó al novio de ella lo que había pasado conmigo y ella se puso en contacto conmigo porque no sabía si denunciar, si decirle a la novia de él y empezamos a hablar, nos contamos y decidimos que, lo mejor era unirnos sacar a la luz todo", aseguró.



Y en menos de 24 horas sus tuits han alcanzado millones de visualizaciones y cientos de comentarios, en su mayoría de apoyo. En ellos incluso se pueden leer otras acusaciones sobre Mozo.

"No es la primera vez que escucho que Mozo emborracha a sus 'amigas' para luego abusar de ellas. Hizo exactamente lo mismo con una persona muy cercana a mí y ella nunca se atrevió a decir nada por vergüenza. Pero me alegra muchísimo que por fin alguien haya alzado la voz", comentó una usuaria.



Sobre esto, Uparela afirma que ese es el motivo por el cual decidieron exponerlo. "Me han dicho que a una amiga o a la hermana de tal y entonces uno dice que era necesario que la gente lo supiera y ojalá que las personas que aparezcan puedan denunciar y encontremos justicia".



Además, resalta que revivir la dolorosa experiencia que vivió no ha sido sencillo. "Yo soy una persona demasiado enérgica, extrovertida y realmente muchas cosas cambiaron en mí desde ese momento. Conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que no tenía que cargar con una culpa que no me pertenecía y gracias a Dios fui sanando en un proceso que no es lineal. Pensé que estaba mejor, pero estos días que tuve que relatar de nuevo lo que pasó me di cuenta de que es algo que no he superado, pero me siento tranquila por estar haciendo lo correcto", apuntó.



Es por eso que tomaron la determinación de emprender acciones legales en contra del hombre al que señal como su agresor y será el abogado Osmarl Pulido de OPR abogados quien lleve su caso, como expuso en la misma red social.

Lo que las jóvenes piden es que se haga justicia y que se eviten más casos de violencia en contra de las mujeres.



"Queremos que se haga justicia, que pague por lo que hizo. Sabemos que va a ser un proceso largo, revictimizante, que nos va a tocar repetir una y otra vez lo que vivimos, pero hablo por las tres: estamos preparadas, no queremos que la situación se repita, que una persona como esta siga actuando de esta manera y viviendo su vida como si no le hiciera daño a nadie", dijo Uparela a EL TIEMPO.

