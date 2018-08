Denuncian al alcalde encargado de Armenia por presunto acoso laboral 

La directora del Departamento Administrativo de Planeación de Armenia, Claudia Hincapié, denunció ante la Procuraduría Provincial de Armenia al alcalde encargado de la ciudad, Álvaro Arias Young, por un presunto acoso laboral y extralimitación en el cargo.

La funcionaria explicó que les solicitó a la Procuraduría y a la Fiscalía que investiguen las actuaciones de Arias sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ya que estaría tratando de beneficiar a los constructores y ‘revivir’ decretos que el ex alcalde Carlos Álvarez derogó como el de aprovechamiento urbanístico y el Plan Zonal de la Avenida Centenario, a pesar de que “se soportó técnica y jurídicamente las razones por las que no podía continuar el desarrollo en ese sector que ni siquiera cuenta con alcantarillado ni agua potable, y además el POT del 2009 dejó ese sector como un corredor paisajístico”.



Además, añadió que “el señor Arias ha querido entregarle información de forma particular a Camacol y este tipo de situaciones deben ser a través de la comisión de ordenamiento territorial. El alcalde ordenó levantar la medida de suspensión de las obras del Parque Residencial del Café, y si bien es cierto que hay familias que realizaron inversiones también es cierto que si el POT determina que por ahí pasa una vía tenemos que buscarle una solución y no simplemente permitir que siga la obra sin importar la situación que se pueda presentar”.

Hasta el momento, el alcalde encargado no se ha querido pronunciar sobre estas denuncias.



Cabe recordar que Arias continuará en el cargo hasta que el gobernador Carlos Eduardo Osorio elija un alcalde para los próximos 15 meses, sin embargo por estos días espera la segunda terna del Partido Liberal.



Hace unos meses, Camacol solicitó públicamente que se incluyera a Arias Young en la terna de este partido para que su hoja de vida pudiera ser considerada por Osorio.





LAURA SEPÚLVEDA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

ARMENIA.