Indígenas denuncian otro caso de abuso sexual ocurrido en Risaralda

Autoridades indígenas emberas denunciaron que en Risaralda ya había ocurrido otro caso de abuso que involucraría a integrantes de la Fuerza Pública.

Raúl Guasiruma, líder en derechos humanos del Resguardo Unificado Embera Chamí, le reveló a EL TIEMPO que hace cerca de 12 años, en la comunidad La Loma, ubicada en el interior de ese territorio indígena, “la Fuerza Pública abusó de mujeres indígenas, pero en ese momento, por la violencia que teníamos, no fue tan público, no se denunció, pero al interior de las comunidades sí se reflejó. A las autoridades nos tocó quedar callados”, dijo.

El líder precisó que no se trató de una niña sino de varias mujeres. “Hablaron de que abusaron a mujeres indígenas, pero a ciencia cierta no se habló como de violación, sino que muchos soldados por allá abusaron de las mujeres indígenas, se referían como una violación. Pero se quedó callado, eso no fue un escándalo”, dijo.



Guasiruma agregó que nadie investigó las denuncias por miedo. “No se pudo corroborar o investigar qué fue lo que había sucedido allá en esa época. La gente estaba tan atemorizada, o tan confinada con el conflicto, que no podía hablar mucho, estaba entre la espada y la pared”.

