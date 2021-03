Padre de soldado denuncia que su hijo fue torturado en el Ejército 

La Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, determinarán si continúa la investigación de un presunto caso de tortura física al soldado regular, Aldair de Jesús Varela Martínez, adscrito al Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 10 en Valledupar.

La denuncia fue interpuesta recientemente ante las autoridades competentes por el padre del militar, Robinson Varela, quien aseguró que su hijo presenta maltratos físicos. Al parecer, causados al interior del batallón.



(Lea: Asociaciones científicas piden declarar alerta roja en Barranquilla)



“¡Mi hijo está vivo de milagro!, estaba muy mal, aturdido, con los ojos inflamados, llenos de sangre”, explicó el padre del soldado.



El joven de 20 años de edad, viene prestando el servicio militar obligatorio desde el 15 de febrero de este año y su juramento de bandera estaba previsto para el mes de mayo.



“Él se había incorporado con la ilusión de hacer parte del cuerpo de custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pero con el paso de los días, se apasionó con la formación y actividades desarrolladas por el centro militar”, recalcó.



Sin embargo, el pasado 26 de marzo, fue informado por una teniente del cantón militar, que su hijo presentaba problemas de ansiedad, por lo que su presencia en el batallón era necesaria.



“Me preocupé porque mi hijo se comunicaba conmigo permanentemente y nos decía que estaba feliz en ese lugar. Pero pasaron cuatro días y no respondía ni los mensajes de las redes sociales”, comentó.

Un dragoneante de apellido Ochoa llamó y me dice que mi hijo necesita decirme algo. Entonces mi hijo me pide perdón, pero con una voz aletargada, noté que se le olvidaban las cosas, que estaba raro FACEBOOK

TWITTER

Asegura el padre del soldado, que su calvario empezó al llegar al lugar, debido a que encontró al joven en un estado “deplorable, caminaba lento, con la mirada perdida e irreconocible físicamente”.



“Me sorprendí al verlo caminaba como una persona de 95 años, aletargado. No me reconoció prácticamente, parecía como si tuviera discapacidad mental”, comentó Varela



“Luego me dijeron que lo habían valorado en el dispensario médico de allí, que me lo llevara para la casa unos días, que contaban con el apoyo de ellos, pero que antes, firmara unos documentos en los que manifestara que no había recibido malos tratos. Me negué porque vi a mi hijo bastante mal. Eso lo tenía que decir un especialista”, sostuvo.



(Vea: Pedro Luis Bonilla empieza a recibir apoyo para ir al curso de la Nasa)



Tras ser atendido en el establecimiento de sanidad militar, el joven fue ingresado a la clínica Laura Daniela de Valledupar, para que recibiera atención médica más especializada.



“Allá lo retiramos porque se demoraron mucho para brindarle la atención con el psiquiatra. En vista de esto, lo llevamos al hospital Rosario Pumarejo porque sentía que debíamos hacer algo más por su salud. Ahora se encuentra en la unidad de salud mental de este lugar donde se está recuperando poco a poco”, contó el padre.

El soldado registra alteraciones físicas y en su comportamiento. Foto: Fotos suministradas Robinson Varela

El Ejército se pronuncia

Frente a los hechos, el Comando de la Décima Brigada Blindada, unidad orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, inició también un proceso de investigación interna para esclarecer la situación.



En este sentido, resaltó, que el joven comenzó a presentar conductas agresivas en contra de sus superiores y compañeros, razón por la cual le brindaron la atención médica en el establecimiento de sanidad militar.



“Sobre estas situaciones fue notificado de manera inmediata al padre del soldado quien estuvo durante la evaluación médica realizada. El soldado fue diagnosticado con un cuadro de ansiedad”, dice el comunicado enviado por comando.



(Video: Menor dejado solo en casa es atacado por perros)



Aseguran, que una vez trasladado el soldado a las instalaciones de la clínica, donde se verificaría su estado de salud, sus familiares presentaron actos de agresividad contra el personal de la entidad, y se llevaron en forma arbitraria al militar, estando bajo custodia del personal médico.



“A partir de este momento se presentan versiones por parte de la familia acerca de un presunto maltrato al que habría sido sometido el soldado, afirmaciones que están siendo verificadas por las autoridades competentes, y de las cuales hasta el momento no hay confirmación que hubiese ocurrido”, sostienen las autoridades militares.

LUDYS OVALLE JÁCOME

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR

Más noticias

Capturan a padres acusados de abusar sexualmente de sus 5 hijos

Ganó millones en juegos de azar y ahora vive como un indigente

Crece angustia por la suerte de los mineros atrapados en Caldas