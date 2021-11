Mujer denuncia mal procedimiento en levantamiento del cuerpo de su hijo

Una corazonada hizo que María Johana Rey regresara a los predios de la finca San Diego, en Córdoba, Quindío, donde encontró los restos de un cuerpo, que según ella serían los de su hijo Juan Camilo Rey Mendoza de 20 años, desaparecido desde el pasado 17 de octubre.



Dos días antes, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía del Quindío había reportado el hallazgo de un cadáver en ese mismo sitio. De acuerdo a la mujer, estos restos también eran de su hijo.

Y aunque ella identificó las prendas que llevaba el día de su desaparición, los técnicos forenses no le permitieron ver el cuerpo y se lo entregaron al municipio de Córdoba como no identificado.



‘’Me dijeron que no me lo podían entregar para no generarme una impresión mayor porque estoy embarazada y porque tenían que realizar el cotejo de las huellas dactilares, pero luego lo entregaron al municipio y el municipio me permitió darle cristiana sepultura, pero yo quiero saber qué pasó con mi hijo porque nadie me da razón de nada ni siquiera del mal procedimiento del levantamiento donde quedaron restos en el área’’, relató la mujer.



Según Rey, tiene fotos y videos donde se evidencia el mal procedimiento de la Sijín durante el levantamiento pues asegura que los restos estaban muy cerca del cadáver.



‘’Ni a un metro de distancia encontré el brazo, el omóplato y parte de la dentadura, y cuando hablé con el forense no me dijo que le faltaban restos. Yo avisé a la Policía de los otros restos y me dijeron que eran de otro cuerpo cuando pudimos ver el tatuaje de mi hijo en su mano y después vienen y entierran esas otras partes’’.



Este miércoles se realizará en este municipio un consejo extraordinario de seguridad para conocer qué pasó durante el levantamiento del cadáver de este joven.



‘’No me han aclarado nada, yo quiero saber qué le pasó a mi hijo y que capturen a los asesinos, él no apareció solo allá’’, agregó Rey.



El comandante de la Policía del Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba, dijo que los restos fueron encontrados por la mujer a unos 50 o 70 metros de los demás, no tan cerca como ella lo refiere. ‘’Nosotros como técnicos y asesores en el lugar de la escena, recolectamos lo que se encuentra en ese sitio, ya las causas las determinará Medicina Legal’’, dijo el oficial.



En septiembre pasado, este municipio conmemoró que llevaba 4 años sin muertes violentas. El último homicidio había sido registrado en septiembre de 2017 en una finca de la localidad.



