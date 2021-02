Denuncian que joven fue a prestar servicio militar y sufrió maltratos

En una clínica psiquiátrica de Santa Marta permanece recluido Carlos Manuel Villalba Pérez, un joven de 19 años, luego de presentar afectaciones mentales y físicas, mientras permanecía en el batallón del Ejército, ubicado en Malambo (Atlántico).

El adolescente samario alcanzó a prestar el servicio militar por 10 días. Sus familiares aseguraron que actualmente se encuentra irreconocible por los traumas psicológicos que padece y por su condición de salud.



Su padre, Carlos Alberto Villalba, contó que Carlos Manuel, ingresó el pasado 4 de febrero al batallón, emocionado y con las mejores expectativas; sin embargo, el 13 de febrero regresó a la casa desorientado, con la ropa rota y signos de maltrato físico.



“Cuando lo vimos nos sorprendimos porque estaba en un estado muy deprimente. No reconocía a los miembros de su familia, tampoco quiso hablar y decir lo que había pasado”, manifestó el papá.

Lo llevamos al puesto de salud y de ahí, por las alteraciones mentales que mostraba, fue necesario remitirlo a una clínica psiquiátrica

Los familiares preocupados buscaron comunicarse con el Ejército para recibir un reporte oficial, pero no hubo respuesta. Mientras tanto, el joven siguió perturbado y deprimido, así que decidieron ingresarlo a un centro médico.



“Inicialmente lo llevamos al puesto de salud y de ahí, por las alteraciones mentales que mostraba, fue necesario remitirlo a una clínica psiquiátrica, donde continúa hospitalizado a la espera de que se le practiquen todos los exámenes y los médicos determinen el diagnóstico y tratamiento necesario”, relató Carlos Alberto.



La familia exige una explicación a la institución militar y dice que si es necesario instaurarán una denuncia formal en la Fiscalía, para que se investigue a fondo lo que sucedió.

Yo lo entregué bien al Ejército y me lo devolvieron así de mal. Como padre quiero que me digan la verdad

“Yo lo entregué bien al Ejército y me lo devolvieron así de mal. Como padre quiero que me digan la verdad y que respondan por lo que le hicieron a mi hijo”, sostuvo el padre.



Los amigos de Carlos que han llegado hasta el centro asistencial, de igual manera, se han mostrado consternados y sorprendidos por lo que le sucedió. Al joven lo describen como alegre, calmado y juicioso.



“No tenía ningún vicio, ni le gustaban los problemas. Días antes nos había expresado que estaba muy motivado con este periodo que estaría en el Ejército, tampoco entendemos qué pudo pasar”, agregó un compañero de estudios.



Hasta el momento, el Ejército no se ha pronunciado por este caso que mantiene en vilo a una familia samaria.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv