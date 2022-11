Todo tipo de reacciones ha generado la circulación de un vídeo en el que al parecer estudiantes de microbiología de la Universidad Popular del Cesar (UPC), sacrifican un pollito recién nacido al cortarle la cabeza con unas tijeras, en una práctica de laboratorio como parte de su formación.



La denuncia fue realizada a través de la cuenta de Instagram de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (Aceu), seccional Valledupar, en donde rechazan el acto, indicando que va en contra de la vida y la integridad física de los animales.



Video de experimentación en

laboratorio con animales no vivos

"Hacemos un llamado a la UPC del Cesar de no permitir dentro del claustro universitario el maltrato animal y en crear un protocolo en donde establezca la experimentación en laboratorio con animales no vivos”, dijo la Aceu Valledupar.



Junto con el vídeo, la Aceu publicó el pantallazo de una conversación, en la que una persona asegura que el profesor de la clase es de planta: “el profesor nos dijo que se sacrifican 100 pollitos en 2 horas”, se lee textualmente.



Entre los comentarios de la publicación hay algunos en contra y otros explicando el por qué del procedimiento.



“Es un procedimiento normal que se hace en todos los laboratorios de esa facultad para determinar la calidad de las carnes, lo que pasa es que filtraron el vídeo y le pusieron el morbo”, sostuvo el Iván Ochoa, jefe de prensa de la UPC.



“Estos procedimientos están regidos por un manual de control de enfermedades mundial, no solo es la UPC del Cesar, ni del programa de microbiología, visiten una empresa avícola y se sorprenderán de cuántos lotes de pollos revisan diariamente”, responde un internauta.

Procedimiento formaría parte de

los protocolos establecidos por el ICA

Otro internauta indicó que es necesario que esté vivo, porque muerto ya estaría contaminado de microorganismos patógenos y no se estará descubriendo nada “se sacrifica lo más rápido posible para evitar el estrés y el sufrimiento del animal”.



Mientras que otros rechazan tajantemente estos actos y exigen que se investigue quiénes son los responsables: “Dios mío, ¿cómo es posible que se practiquen estos actos tan aberrantes?”, “en la universidad hay muchas cosas que se han normalizado, esto no puede seguir pasando”.



Hay quienes indican que este procedimiento forma parte de los protocolos establecidos por el ICA para la detección de la Salmonella y otros microorganismos en pollos y gallinas.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha