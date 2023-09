El concejal de Cartagena y candidato a la Gobernación de Bolívar, David Múnera Cavadía, ha hecho pública una denuncia contra el Distrito de Cartagena por presunta negligencia e incluso habla de un posible detrimento al patrimonio de la ciudad por el pésimo estado de gran parte de la flota de buses del Sistema Integrado de Transporte, Transcaribe.



"La flota de Transcaribe consta de 99 buses, pero hoy solo operan 37 porque 62 buses están varados en el patio portal. Lo inaudito es que esos 62 buses se han venido dañando desde el año 2021 para acá y no han sido reparados por pura negligencia", denuncia Múnera en diálogo con EL TIEMPO.

Transcaribe en Cartagena sufre bloqueos en el Patio Portal. Foto: Transcaribe

Lo que buscan con esto es liquidar el Transcaribe Operador (el fragmento del sistema que es propiedad del Distrito) para entregárselo a los operadores privados FACEBOOK

Según el Concejal del Polo Democrático, como va disminuyendo la flota va aumentando el déficit, es decir como la ciudad tiene menos buses el sistema es menos productivo, y no sería fortuito.



"Lo que buscan con esto es liquidar el Transcaribe Operador (el fragmento del sistema que es propiedad del Distrito) para entregárselo a los operadores privados en bandeja de plata: Transambiental SAS y Sotramac S.A.S.", dice el cabildante.



Hoy el sistema pasa por difíciles momentos económicos y enfrenta procesos judiciales por parte de los mismos operadores y las empresas de recaudo.



"Este es un plan perverso que afecta directamente al patrimonio público, que hemos pagado los cartageneros con los impuestos. Pero lo más inaudito es que el Concejo le ha dado vía libre al alcalde para la inversión de miles de millones de pesos, pero no hubo plata para reparar y mantener rodando la flora completa para la ciudad y así fortalecer el Transcaribe Operador (la parte del sistema que es propiedad del Distrito)", señala Múnera.



Ahora, el alcalde, por segunda vez, pide autorización para mover recursos por 25 mil millones de pesos para invertir en la flota, según el concejal.



"Pero es solo con el fin cumplir las abusivas exigencias de los dos operadores privados, que entre otras exigen que esos 99 buses les generen 16 millones de pesos año, de no ser así el Distrito tiene que garantizarles estos recursos", concluye Múnera.



Este medio consultó con la empresa para conocer la postura de la gerencia ante estas denuncias pero aseguran que por ahora no se referirán al tema.



EL TIEMPO tendrá una entrevista con el mandatario de la ciudad , William Dau, en las próximas horas, donde le consultaremos este y otros temas prioritarios de Cartagena.

Cartagena