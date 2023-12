'¿Por qué no se pone del lado del afectado?': Lafaurie a funcionaria de la SAE

Este 26 de diciembre, en sus redes sociales, el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, realizó una denuncia sobre supuestos perfilamientos que estaría pidiendo hacer Andrea Granda, funcionaria de la SAE, en medio de una situación con invasores de tierras que se presentó el fin de semana en Bolívar.



En su denuncia, Lafaurie indicó que invasores de fincas llegaron indicando que tenían listas de la SAE, que serían suministradas por funcionarios de esta entidad, situación que, según dijo, no es la primera vez que se presenta.



“En este caso que sucedió en Bolívar (vía Los Volcanes), de acuerdo con las denuncias hechas por varios ganaderos, la funcionaria de la SAE, Andrea Granda, al parecer le pide a la Policía que perfile a los ganaderos que llegaron a hacer presencia para respaldar a la institucionalidad y apoyar al productor afectado”, escribió en X.



En su denuncia, el presidente de Fedegán recalcó que la funcionaria supuestamente les pidió a las autoridades: "Identificar plenamente a todo el mundo y entregar el reporte de todas las personas que están aquí alineadas a los vehículos, placas y todo".



“¿Por qué no se pone del lado del afectado sino de los invasores? ¡Increíble!”, señaló.

El comportamiento de la funcionaria de @activosSAE, Andrea Granda, debe ser investigado por la @PGN_COL.



No es la primera vez que grupos invasores de fincas llegan indicando que tienen listas de la SAE y que les son suministradas por funcionarios… pic.twitter.com/v1DdccHhn9 — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) December 26, 2023

Además, criticó a alias Pablo Catatumbo por, supuestamente, “denigrar de los ganaderos y envalentonar a los grupos invasores”.



“Alias Pablo Catatumbo, que primero pague por sus delitos y respete a los ganaderos que somos 700.000 familias que trabajamos todos los días por el bienestar de los colombianos”, señaló.



“¿Quiénes están detrás de estas organizaciones que entran a las fincas a tomar posesión con listados que, dicen, son suministrados por funcionarios?”, agregó Lafaurie en su denuncia.



“¿Desde cuanto en Colombia dejó de existir la libertad para movilizarse, organizarse en asociaciones y ser solidario con un ganadero afectado de invasiones? Sería muy importante que la funcionaria Andrea Granda explique por qué da esa orden a las autoridades, orden contraria a la ley”, sentenció el presidente de Fedegán en otro tuit.

¿Desde cuanto en Colombia dejó de exitir LA LIBERTAD para movilizarse, organizarse en asociaciones y ser solidario con un ganadero afectado de invasiones?



Sería muy importante que la funcionaria Andrea Granda, de @activosSAE , explique porque da esa orden a las autoridades,… https://t.co/XKAmAp7WBg — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) December 26, 2023



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

