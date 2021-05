Sinfónica indígena denuncia que botaron sus instrumentos a la basura

En medio del desconcierto, los cerca de 80 estudiantes de la Banda Escuela Pluriétnica de Carurú, en Vaupés, aseguran que sus instrumentos musicales fueron arrojados a la basura.

En las imágenes con las que hacen la denuncia se pueden ver varias trompetas en mal estado al interior de sus estuches tiradas en la calle. Señalan que ocurrió hace más de dos semanas y no saben por qué.



La banda nació en 2006 gracias a la llegada de algunos instrumentos mediante el Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura.

Estas son las imágenes de los instrumentos que fueron hallados en la basura según los estudiantes. Foto: Cortesía

Desde entonces, ha viajado por varios lugares del país, ha participado en festivales musicales de Anapoima, Paipa y ha sumado adeptos en el ámbito musical y cultural.



La agrupación recoge a miembros entre los 8 y los 21 años provenientes de 17 etnias que conforman este pequeño municipio anclado en el Amazonas. Está tan alejado de todo que es casi una proeza que hayan podido salir a otros escenarios para tocar música sinfónica.



“El casco urbano es de unas 700 personas, todas indígenas, pero los jóvenes solo tienen esta oferta cultural y educativa –explica Fabián*–. Es muy difícil que algo más llegue fácilmente a ellos porque están rodeados de selva, por eso es que están muy tristes con lo ocurrido con sus instrumentos”.

​

De Carurú se pueden movilizar de dos formas: a bordo de los aviones DC-3 o por el río Vaupés, cuyo desplazamiento puede tardar hasta 15 días.



En el 2010 consiguieron uno de los estímulos del Ministerio de Cultura para levantar la sede en la que reciben clases, pero al lugar no han regresado desde que llegó al país la pandemia del covid-19.



Gracias a los recursos del Ministerio de Cultura y de las administraciones pasadas, inversiones que rondan hasta los 200 millones de pesos, los estudiantes han podido contar con instrumentos de viento principalmente.



“Ellos denuncian que desde que llegó la pandemia la Alcaldía no ha querido atender sus llamados –señala Fabián–. La denuncia es que no siguieron con clases virtuales ni nada, luego cuando quisieron ir a revisar los instrumentos se encontraron con eso y dicen que la alcaldesa les ha respondido que ‘es un gasto innecesario’”.

Esta es la agrupación participando en el Concurso Nacional de Bandas Musicales de Paipa, en Boyacá, en 2018. Foto: Archivo EL TIEMPO

El descontento de los estudiantes radica en que en otros municipios de Vaupés otras escuelas de música han regresado a sus actividades regulares y ellos no tienen ni un docente.



Cuando los estudiantes quisieron ir a revisar que sus instrumentos estuvieran en perfecto estado, se encontraron con la sorpresa de que habían sido arrojados a la basura.

¿Un malentendido?

Según Fanny Narváez Valencia, alcaldesa de Carurú, la versión de los instrumentos arrojados a la basura no es real, pues dice que aunque muchos instrumentos se encuentran en mal estado, desde la Alcaldía no se ha ordenado desechar ninguno.



“En el 2020, por razones conocidas como lo son la pandemia, se dio la no asistencia de estudiantes a centros educativos ni se pudo realizar ninguna actividad cultural –señaló la alcaldesa–. Sin embargo, para octubre y diciembre de ese año se contrató a una persona encargada de la capacitación de los estudiantes en música”.

En total, dice la Alcaldía, solo 40 jóvenes se encuentran vinculados a este proceso que se inició desde febrero del presente año, pues ya cuentan con un profesor de música cuya llegada se dio por medio de la Gobernación de Vaupés.

Detalle de los daños que sufrieron los instrumentos que fueron hallados en la basura. Foto: Cortesía

Además, asegura Narváez Valencia, se espera que para el segundo semestre de este año se pueda dar el regreso de las actividades culturales al municipio, todo depende de cómo evolucionen las medidas frente al covid-19.



“El año pasado solo estuvieron para los actos del 20 de julio –explica la mandataria–. Y ellos mismos vieron el estado de los instrumentos. Yo no puedo contratar para el mantenimiento de los instrumentos porque recién llegamos había un contrato vigente para eso y esperamos que se cumpla”.

Ante las declaraciones de la Alcaldía, padres de familia y estudiante en Carurú realizarán una protesta por sus instrumentos y que se mantengan las actividades culturales que les han permitido, como ellos lo dicen, “conocer el mundo occidental”.



Según información entregada por la Alcaldía de Carurú, en este momento se encuentran en las bodegas de las instalaciones de la Administración 111 elementos que pertenecen a las actividades de la Banda Pluriétnica de Carurú.



Sin embargo, “para poder determinar o dar de baja algún instrumento es necesario contar con el aval o peritaje de un lutier (constructor de instrumentos de cuerda) (…). Por lo anterior, ningún instrumento ha sido dado de baja”, explica el comunicado de la Alcaldía.



*Nombre cambiado por seguridad

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Leugim40

