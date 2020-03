Joven que recibió amenazas por tener covid-19 teme por su vida

Daniela Rueda, una mujer de 24 años quién fue diagnosticada el pasado domingo 22 de marzo como contagiada con el Covid-19 denunció a través de un video que teme por su integridad y la de su familia, pues pocas horas después de haber sido notificada ha recibido amenazas en las que le dicen que si no se va de la ciudad, la Dorada (Caldas), la sacarán a la fuerza.

"Estoy supremamente molesta porque hay personas, grupos, que me dicen que me van a atacar, temo por la seguridad de mis hermanos, mis padres y mi sobrino de seis años que son los que se encuentran conmigo, esa no es la forma es no es la forma, necesitamos más solidaridad", comentó la joven a través de un video.



Rueda precisa, además, que no sabía que estaba contagiada a su llegada a esta ciudad portuaria, sino que se trasladó desde Bogotá por motivos de fuerza mayor.



"Llegué a La Dorada hace más de ocho días, no sabía que tenía el virus. Me vine a mi casa desde Bogotá, donde estudio medicina, para cuidarme de una fractura en la columna. Estoy embarazada y los médicos me mandaron reposo, pues, a medida que me crezca la barriga, va a ser peor. No busqué contagiarme ni venir acá a contagiar a alguien más", relata la joven.



La universitaria, quien fue notificada el mismo domingo en la mañana, también aseguró que tanto ella, como futura médica, como uno de sus hermanos, también profesional de la salud, conocen todo lo relacionado con el Covid-19, por lo que desde que sintió síntomas se aisló y siguió todos los demás protocolos.



“Yo estuve en completo aislamiento, no fue decisión propia adquirir el virus, quizá solo puede estar en el lugar equivocado; solo iba a mi universidad y nada más. Desde que llegué a mi casa he estado sola, incluso antes de que el Alcalde y el mismo Presidente dieran la orden de aislamiento obligatorio”, precisó Rueda.



La joven universitaria también se refirió a su hermana, quien es la Secretaria de Gobierno de La Dorada, pues la tildan de "irresponsable sin saber que no tengo contacto con ella hace más de dos meses".



De acuerdo con Rueda, el único motivo del video es pedir respeto y solidaridad.“Hago este vídeo para que las personas tomen consciencia, que sean un poco más humanitarias y solidarias con el dolor que tienen los demás, hoy soy yo y mañana pueden ser ustedes",concluyó.



Rueda fue el tercer caso confirmado de covid-19 positivo en Caldas, donde, hasta el momento, van seis contagiados.

