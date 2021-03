Comunicador denuncia amenazas y sabotaje en Sincelejo

David Márquez López, quien trabaja en la oficina de prensa de la Alcaldía de Sincelejo, denunció a través de las redes sociales que está siendo amenazado, al igual que su familia, luego de falsas publicaciones que hicieron en su contra a través del portal Noti Sincelejo.

El portal en mención dijo que el comunicador se había valido de su condición de funcionario de la Alcaldía, para ofrecerle a una madre de familia la vinculación de su hijo a un programa de subsidios.



(Video: Hombre habría visto a Sara Sofía cerca de Bucaramanga)



Posteriormente, el menor señaló al funcionario por haberlo abusado sexualmente.



La noticia causó revuelo en Sincelejo y rápidamente el alcalde Andrés Gómez Martínez, a través de un comunicado de prensa, rechazó la información.



Por su parte, la persona señalada, respondió por medio de redes sociales y sociales dijo que la información es falsa. Mostró además la denuncia que instauró ante la Fiscalía General de la Nación.

Invito y reitero a la Fiscalía, a todos los entes de control para que adelanten las investigaciones necesarias y esclarecer mi buen nombre FACEBOOK

TWITTER

De la misma forma denunció que a raíz de estos hechos, él, sus amigos y familiares han comenzado a recibir amenazas.



“Hay amenazas, no sólo contra mí, sino contra mi familia a través de mi perfil personal en Facebook. Invito y reitero a la Fiscalía, a todos los entes de control para que adelanten las investigaciones necesarias y esclarecer mi buen nombre”, señaló.



En la misma intervención responsabilizó al exconcejal de Corozal, Edgar Garay, director del portal Noti Sincelejo de cualquier acción en su contra, afirmando de paso que la Administración Departamental estaba detrás de la información que se había publicado.



(Vea: Así funcionará el toque de queda en Semana Santa en Barranquilla)



“Él no puede seguir en el departamento de Sucre atentando contra quien se le atraviese, o contra quien ataque el señor Héctor Olimpo Espinosa. Si hoy a mí, a mí familia y a cualquiera de mis amigos le suceda algo, yo David Márquez responsabilizo al señor Edgar José Garay y a la Administración Departamental de Sucre”, afirmó.



El número registrado de Edgar Garay, marcado por este diario, salió fuera de servicio.



Por su parte a través de la oficina de prensa de la Gobernación de Sucre y los asesores jurídicos del gobernador Héctor Espinosa Oliver indicaron que no se iban a pronunciar al respecto y que lo más seguro era que colocaran una acción jurídica en contra del periodista David Márquez.

FRANCISCO JAVIER RUIZ

Especial para EL TIEMPO

SINCELEJO

Más noticias

Riohacha amplía el toque de queda por Semana Santa

La cámara de fotomulta que es un dolor de cabeza para los viajeros

En video: samario se enfrentó a delincuente armado y logró desarmarlo