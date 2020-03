La grave denuncia de Gobernador del Magdalena por alimentación escolar

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo denunció que el Programa de Alimentación Escolar se viene prestando con deficiencias a los estudiantes en el departamento del Magdalena.

El mandatario departamental se basó en un video que recibió, el cual hizo público en su cuenta de twitter, para mostrar la poca ración de comida que se le suministra a unos alumnos de la IED Sagrado Corazón de Jesús en el corregimiento de Pajaral, municipio de Guamal.



En el filme se observa que los beneficiados recibieron en su plato únicamente un poco de huevo, papa y un vaso de jugo.

Como lo muestran estas imágenes de la IED Sagrado Corazón de Jesús en el corregimiento de Pajaral, municipio de Guamal se evidencia el posible desvío de los recursos que garantizan la alimentación de los niños, niñas y jóvenes del Magdalena. pic.twitter.com/hDABwdViiC — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) March 10, 2020

Caicedo indicó que “como lo muestran estas imágenes se evidencia el posible desvío de los recursos que garantizan la alimentación de los niños, niñas y jóvenes del Magdalena”.



A raíz de estas supuestas anomalías que según Caicedo se viene presentando en el PAE departamental, dijo haber entregado directrices al secretario de Educación, al coordinador de alimentación del departamento y a los rectores de las IED del departamento para que se tomen medidas frente a lo que llamó “una vagabundería del operador que nos dejó el Gobierno Cotes”.



“Pondremos la lupa a las facturas y los visados de quienes supervisan, no vamos a permitir que se roben los recursos y jueguen con el hambre de nuestros niños”, afirmó el Gobernador.



También expresó que con el acompañamiento de la Interventoría se consolidará la información de las situaciones evidenciadas en cada una de las IED beneficiadas con el Programa PAE, con el fin de abrir procesos sancionatorios administrativos entre otras a las que haya lugar.



Por otra parte, el mandatario pidió a profesores, padres de familia, estudiantes y comunidad en general a que también se conviertan en veedores del uso de esos recursos en lo que respecta al Programa de Alimentación Escolar.



Las quejas e irregularidades las podrán dar a conocer a través de una aplicación móvil que está disponible para descargarse en la página de la Gobernación del Magdalena.



“La idea es que envíen fotos, vídeos y reportes de cualquier anomalía”, indicó Caicedo quien hizo claridad en que las denuncias serán reservadas y los reportes irán a los organismos de control para su actuación sin perjuicio de las sanciones administrativas.



Frente al caso particular de la IED Sagrado Corazón de Jesús, las directivas se pronunciaron para indicar que la poca cantidad de alimento que se distribuyó entre los estudiantes, obedeció a que el número de niños matriculados pasó de 49 a 72 y la cantidad de las porciones no era suficiente.



“Ante el aumento de los beneficiarios habían niños que se quedaban sin recibir el servicio, así que en una acción de buena voluntad, las manipuladoras repartieron la comida disponible en porciones iguales”, expresó el rector Francisco Aconcha, quien aseguró que la información actualizada con la cantidad de alumnos matriculados ya fue reportada ante el PAE departamental.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

SANTA MARTA

En Twitter: @rogeruv