Campesinos denuncian ‘cartelización’ en los precios de los alimentos

Ante las declaraciones hechas por el exvicepresidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Risaralda (Anuc), Alirio García, asegura que su hijo fue asesinado por la alertar sobre presuntas “mafias que controlan el mercado campesino en Pereira, Armenia y norte del Valle”.

Albeiro Escobar, presidente de la Anuc, asegura que las causas de ese homicidio, ocurrido hace cuatro años, se produjeron por temas personales y no estuvo relacionado con un ‘cartel de fijación de precios’.



“Él debe tomar sus problemas muy aparte de la Asociación, el señor García debe entender que la Anuc no debe verse inmersa en temas personales.



Nadie está autorizado para hablar de estos temas aparte de mí, sí es de conocimiento público que hay una fijación de precios para los productos o ‘cartelización’, pero, no hay amenazas de muerte”, manifestó.





(Lea también: Finca en Magdalena tenía sofisticado sistema para robar energía)





Escobar señaló que García ya no hace parte de la Anuc, por lo que es “irresponsable involucrar a los actuales líderes, pues al interior de la organización se han conocido denuncias de amenazas y se han denunciado, pero es inoportuno hacer ese tipo de aseveraciones”.

Uno de los planes de acción para mitigar esta situación de fijar precios será un proyecto que busque acompañamiento mayor por parte de la asociación a los campesinos al momento de vender, que no se sientan solos y hacer presencia en el Plan de Desarrollo de cada municipio.



Nelson López, presidente de la Anuc en Santa Rosa de Cabal, mencionó que no hay registros o denuncias de la presencia de una mafia que controle los precios.



“Hasta donde yo sé, no tengo conocimiento de la situación que mencionó García. Lo que sí sé, y lo hemos denunciado, es que cuando el campesino viene bajando de la finca al pueblo, o la plaza de mercado, los compradores le tienen un precio a la carga; es decir, no se negocia el precio. Por esto, los campesinos se ven obligados a vender a lo que ellos quieran comprar”, dijo López.



López le explicó a EL TIEMPO que el negocio funciona de la siguiente manera: “Un campesino viene con una carga de 10 racimos de plátanos, que es lo que más se cultiva la zona rural.

Cada racimo el campesino, según las cuentas, lo pretende vender en $ 500 o $ 600 pesos, pero cuando llega al pueblo, ciertos compradores se lo quieren comprar a $ 200 o $ 300 pesos, es decir, hay un detrimento de casi el 70 por ciento”.

Jairo Escobar, campesino de Santa Rosa de Cabal, aseguró que la situación para el campesino es triste, pues con la fijación de precios y algunos abusos que se cometen contra ellos, cada vez se gana menos.

“Uno cada vez está más triste a la hora de vender el plátano, uno ya ni sabe cuánto puede llegar a ganarle a los pocos racimos que yo bajo, que son 30. Hay compañeros que bajan solo de 15 a 10. A parte de eso, el transporte sale costoso”, denunció Jairo.

Escobar contó que cada viaje de plátano desde la zona rural hasta Santa Rosa cuesta entre 30.000 y 40.000 pesos.

Amenazas

García, por su parte, insistió en medios regionales que las autoridades ya conocen las denuncias sobre amenazas y criticó que no hay avances en las investigaciones.

El temor ronda a los campesinos desde hace varios años. Reinel Cano, presidente de la Anuc-La Virginia, en Risaralda, fue asesinado el 24 de julio de 2014. Para esa época también ocurrió el crimen de Pablo García, gerente de Coagro-Pereira. Ambos hechos, denuncian, se dieron por su labor al interior de la organización.



NACIÓN