Denuncian negligencia en muerte de menor por sospecha de dengue en Riohacha

Familiares de un menor de 10 años, que falleció por sospecha de dengue este fin de semana en una clínica de Riohacha, denunciaron negligencia institucional ante la poca respuesta de la red hospitalaria en su traslado.



Lo que limitó las posibilidades del menor de acceder a un centro de mayor complejidad para recibir atención. El pequeño soportó cuatro paros cardiorrespiratorios, cobrándole la vida en el quinto episodio.



Nos pidieron a nosotros como familiares que gestionáramos ante las clínicas en Riohacha para que aceptarán la remisión. Algo que consideramos irrespetuoso, ellos son responsables

Jhony Miranda Pimienta, primo del menor, indicó que “estamos sorprendidos por la negligencia de las entidades prestadoras de salud y de las autoridades de salud local y departamental, en cuanto a la estructuración de unos planes de acción para evitar que desencadenen en resultados tan nefastos”.



Explica que el menor había presentado síntomas de fiebre significativos, se le bajó, luego le elevó la temperatura, por lo que sus padres lo llevaron el sábado a las ocho de la mañana a la clínica Anasiwaya, para que le prestaran los servicios necesarios.



En principio le habían diagnosticado gastroenteritis, como a las 5 de la tarde, pudieron tener certeza en el diagnóstico, a través de unos resultados que condujeron a dengue, por lo que los galenos consideraron necesaria su remisión a otro centro de salud de mayor complejidad.

Tengo solo dos notificaciones de dengue grave que entraron este fin de semana de un menor y de un adulto que se encuentran en Clinivida

“Nos pidieron a nosotros como familiares que gestionáramos ante las clínicas en Riohacha para que aceptarán la remisión. Algo que consideramos irrespetuoso, porque son ellos las autoridades responsables de hacer todas las diligencias necesarias para conseguir la prestación integral del servicio de salud”, denunció.



En vista de la urgencia, los familiares accedieron a contactar a algunas personas, “ni aún así se logró conseguir una cama UCI que permitiera elevar las plaquetas del menor”, sostuvo Miranda.



El niño murió en la mañana de este domingo, sin que pudiera ser traslado a un centro asistencial de mayor complejidad para recibir la atención requerida.



Esta situación se registra muy a pesar de que hace unos 15 días, la secretaría de Salud departamental declaró la alerta hospitalaria por dengue en La Guajira, lo que obliga a toda la red prestadora de salud a ejecutar sus planes de acción de forma inmediata y estar atentos a cualquier eventualidad.

Desconocía el caso

La secretaria de Salud Distrital Viviana Flórez, negó conocer el caso y de haber recibido notificación durante todo el fin de semana de muerte por dengue, tampoco recibió notificación del CRUE Departamental para remisión.



“Tengo solo dos notificaciones de dengue grave que entraron este fin de semana de un menor y de un adulto que se encuentran en Clinivida”, indicó la secretaria.



Explicó que sí, hay camas de dengue para niños en la ciudad, el problema es que se remiten debido a la falta del hemocomponente que son las plaquetas ya que no existe a nivel departamental un hemocentro y las plaquetas no se pueden guardadas por demasiado tiempo.



Flórez, indicó que los casos están aumentando por las fuertes lluvias, que es un macrodeterminante para esta enfermedad, se están haciendo todas las acciones con relación a la prevención y al control de los vectores.



De las cuatro muertes de menores por sospecha de dengue en Riohacha, las autoridades han confirmado dos, un caso se encuentra en estudio y otro fue descartado.



