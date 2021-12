A la alerta roja hospitalaria declarada por el Distrito, en las últimas horas se conoció el caso de una familia que perdió a dos hijos, en una semana, por cuenta de la enfermedad.



El departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, asegura que la ciudad podría presentar un pico epidemiológico de dengue entre el 15 y el 30 de diciembre.(Además: Alerta hospitalaria en Cartagena por cuenta del dengue)

La madre de los menores denuncia negligencia médica

Jennifer Muñoz perdió a su hija de 17 años y a su hijo de 15 en menos de una semana a causa de la enfermedad.



La tragedia ocurrió en el sector Ricaute, en el barrio Olaya Herrera, una de las zonas de la ciudad más afectadas por la enfermedad y que hoy tiene a nueve niños más hospitalizados, bajo el rótulo de dengue grave.



(También: Los bienes de la mafia en San Andrés que reclaman para damnificados)



"Tengo tristeza, rabia, dolor e impotencia, porque cada cuadro de gravedad yo lo informé y supliqué por atención médica, pero médicos y enfermeras me regañaron y lo único que me dijeron era que ellos eran los que sabían, que yo no era médico", dice Jennifer.

Los barrios más afectados por el dengue en Cartagena

Facebook Twitter Linkedin

En lo que va del 2021, Cartagena ha reportado 5.891 casos de dengue, según el Sistema de Vigilancia de Salud Pública: 21 menores de edad fallecidos. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Según el Dadis, los barrios con más contagios hasta la semana epidemiológica 47 son el Pozón, con 666 casos; Olaya Herrera, con 478 casos, Bayunca, con 377; Nelson Mandela, con 238; San Fernando, con 106 casos; La Candelaria, con 104 casos y una larga lista de barrios que reportan menos de 100 casos, que aun así preocupan a las autoridades de la salud en Cartagena, una ciudad de 1.050.000 habitantes.



En lo que va del 2021, Cartagena ha reportado 5.891 casos de dengue, y según el Sistema de Vigilancia de Salud Pública, van 21 menores de edad fallecidos.



(Lo invitamos a leer: En Video: de teja en teja se roban un colegio en Barranquilla)



Del total de casos reportados, según el Dadis, 2.906 fueron clasificados como dengue sin signos de alarma; 2.857 como dengue con signos de alarma y 128 casos como dengue grave.



La población más afectada son los niños entre los 10 y 14 años, con 961 casos y 7 fallecimientos.



El dengue en la capital de Bolívar alcanzó una letalidad del 7,8 por ciento. Pese a que desde la semana 43 no se presentan muertes, la ciudad permanece en alerta.

Más noticias en Colombia

Medellín y Antioquia tienen los mejores planes de desarrollo del país

Lluvia de mensajes a héroe que salvo un perro en el río Cali

Cartagena