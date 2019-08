Alarma en Sucre por desmedido aumento de casos de dengue

La alta cantidad de casos de dengue que hay en Sucre ha desatado un fuerte choque entre quienes están a cargo de controlar la enfermedad.

Y es que mientras que el coordinador de enfermedades trasmitidas por vectores de la Secretaria de Salud departamental, Manolo Olivares, asegura que esto pasó de ser un brote a una epidemia y que colapsaron las clínicas de la ciudad de Sincelejo, la Secretaria de Salud de Sincelejo, María Teresa Vergara, por su parte, sostiene que no tiene reporte de que haya colapso en el sistema de salud y que además están tomándose las medidas necesarias para evitar la propagación de la reproducción del mosquito transmisor.



Hasta la fecha se registran en Sucre 2.270 casos de dengue, de esta cifra 1.203 son de Sincelejo.



“Esto pasó a ser epidemia, debido al incremento de casos que han salido las últimas semanas, lo cual ha tenido una multiplicación notoria”, insiste Olivares.



Agregó que la gente aún continúa almacenando agua sin tapar los recipientes, y es la falta de conciencia ciudadana la que ha disparado la excesiva proliferación de las larvas del mosquito transmisor.



El coordinador de enfermedades trasmitidas por vectores de la Secretaria de Salud departamental, hizo un llamado urgente a la Secretaria de Salud municipal, para que intensifiquen acciones en los barrios y comiencen las fumigaciones.



Por su parte, María Teresa Vergara, dio a conocer que está al frente de acciones de promoción, control y además se está fumigando.



Sin embrago, coincide con Olivares en que está en manos de la ciudadanía, evitar que el mosquito se reproduzca al interior de las viviendas.



“Visitamos una vivienda donde tenían, nichos del criadero del mosquito. Esto preocupa, Además la enfremedad no tiene distingo de clases, se presenta en todos los estratos”, indicó la funcionario municipal.



De acuerdo con las autoridades de salud, la problemática se muestra con mayor énfasis e incremento semanal en el reporte de casos en Sincelejo, debido a la falta de continuidad en el servicio de agua y a la carencia del líquido en muchos barrios, por lo que se ven obligados a almacenarla sin tapar los recipientes y en la mayoría de los casos por desconocimiento.



“Es que el problema que hay es que el mosquito es elitista, porque se reproduce en aguas limpias. Con ello se propician las condiciones para el criadero del Aedes Aegypti, mosquito trasmisor de la enfermedad”, puntualizó Manolo Olivares.



Cabe destacar que en Sucre, hay reporte de 40 casos de dengue grave y a la fecha hay una muerte registrada en el municipio de Sampués y hay otros dos fallecimientos al parecer por causa de dengue que están por confirmar.

LUZ VICTORIA MARTÍNEZ

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SINCELEJO