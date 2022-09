Se trata de la firma Sun Coast Inc., que recientemente anunció que iniciará acciones legales contra Carlos Dunoyer González, quien representa a la Promotora Cohen, organización que ha anunciado la construcción de un nuevo proyecto hotelero en el terreno donde se encontraba la antigua Cárcel de Mujeres de San Diego.

La razón es que Sun Coast Inc. reclama ser el verdadero propietario del predio donde se construiría el hotel, toda vez que es dueña del 30% de las acciones que tenía en la sociedad ‘Promotora la Huerta de San Diego’, firma que en 1995 adquirió la edificación ubicada en el centro histórico de Cartagena.



Sin embargo, ese porcentaje accionario fue desconocido en 2021, cuando, señalan voceros de la firma panameña, durante una junta de accionistas “sorpresivamente se constituyó una Fiducia para crear un Patrimonio Autónomo, al que se denominó Fideicomiso la Huerta de San Diego”.



En esa misma junta, Carlos Dunoyer González se habría declarado como único accionista de la Promotora La Huerta “con el 100 por ciento de sus acciones, desconociendo que fue él mismo quien, como obra en el documento de Compraventa, le vendió a Sun Coast. Inc. el 30% por ciento de las acciones en el año 2008”, aseguraron voceros de la empresa de Panamá.



Por ello, anunciaron que tomarán las medidas legales para que se reconozca la propiedad sobre el predio y que los demandados “expliquen as razones por las cuales ahora anuncian el proyecto hotelero, sin contar con la autorización de los verdaderos y legítimos propietarios”.



Alfonso Arenas Noreña, abogado de Sun Coast no descartó que se trate “de una estafa o por lo menos una administración desleal, por las actuaciones irregulares adelantadas por el señor Dunoyer González y la Promotora Cohen.



