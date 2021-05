Demandan a directora nacional del Icbf por concurso en el Magdalena

La directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) Lina Arbeláez, fue demandada penalmente en Santa Marta por supuestamente interferir de forma irregular en el nombramiento del encargado de la dirección regional de la entidad en el departamento del Magdalena.



La acción legal que se instauró ante la Fiscalía General de la Nación, precisa que las directivas del Icbf por medio de maniobras fraudulentas estarían deslegitimando un concurso de méritos que inició en el año 2020 con la inscripción de 113 personas para aspirar al cargo.



El demandante argumenta que aunque solo tres cumplieron con los requisitos, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se informó que había un cuarto candidato que debía incluirse en el análisis final para llegar a la dirección territorial de la entidad.



Con esta decisión se estarían desconociendo las cláusulas del concurso y se pondría en tela de juicio la transparencia del mismo.



Las hojas de vida ya fueron enviadas al gobernador Carlos Caicedo quien tendrá la responsabilidad de elegir al idóneo para el cargo.

En ese sentido, la aspirante que generó la polémica fue Uldis Pérez Maestre, quien participó en el año 2015 en la misma convocatoria, pero en ese entonces había sido declarada desierta. Posteriormente Pérez entabló una tutela buscando el amparo del puntaje que obtuvo.



El denunciante asegura que, la entidad incluyó a Pérez citando un fallo de tutela de septiembre de 2016, pero que fue modificado en diciembre del mismo año por el máximo órgano judicial del Magdalena, estableciendo un término perentorio y no prorrogable de 6 meses después de emitido para que el ICBF diera cumplimiento al mismo, lo cual presuntamente fue omitido sin explicación alguna por parte del Instituto.



“Resulta inconcebible que después de casi 5 años de haberse emitido el amparo constitucional, hoy pretenda revivir un fallo ya cumplido, incluyendo a quien no tiene derecho a ser elegido para el cargo en mención, toda vez que no se inscribió ni participó en las instancias propias de la convocatoria, sino, que pretende desconocer la ley”, dice el documento.



En ese sentido, pidió garantías en el proceso, debido a que la entidad es la encargada de la protección de los niños, niñas y adolescentes del departamento.



