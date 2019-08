Trabajadoras sexuales del país demandarán al Alcalde de Bucaramanga

Trabajadoras sexuales de más de diez municipios de Santander y de ciudades como Cali, Manizales y Medellín, están recolectando firmas contra una expresión utilizada por el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández en su más reciente trasmisión de Facebook.

El mandatario respondió una pregunta sobre si estaba con el candidato a la alcaldía, Sergio Isnardo Muñoz, causando polémica.



“Nosotros estamos apoyando los candidatos independientes. Él no, él no. Él ha pasado por todos los partidos. Lo han manoseado todo, eso mejor dicho, lo ha manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches (Santander), que lo único que no le ha pasado por encima fue el ferrocarril”, respondió Hernández Suárez.

Por esta expresión, las trabajadoras han comenzado una tarea de recolección de firmas como rechazo, las cuales adjuntarán a una demanda que interpondrán ante la Procuraduría General de la Nación el próximo martes 13 de agosto.



“Si los hombres ven que el alcalde pisotea y nos rebaja de esa manera entonces se les va a hacer muy fácil cuando se emborrachen venir a maltratarnos y se va a incrementar la violencia contra las trabajadoras sexuales”, aseguró Fatima Baca vocera de las trabajadoras sexuales en Santander.



En Bucaramanga y su área metropolitana, recogieron 4.200 firmas en tres días y esperan que lleguen más desde Cali, Medellín y Manizales.



“El sindicato le va a instaurar la demanda en Bogotá porque acá no le hacen nada a ese señor, él le pega a todo el mundo y nada pasa. Él no tiene por qué estarnos maltratando ni insultando. Lo que sucede con una sucede con todas” aseguró Baca.



Por su parte, el alcalde Rodolfo Hernández le pidió disculpas a las trabajadoras sexuales a través de la W Radio, “que le excusen que no fue la intensión, mil excusas”, aseguró el mandatario.





BUCARAMANGA