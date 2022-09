El juez segundo promiscuo del municipio de Circasia dejó en libertad a Cristian Alejandro Ospina Fernández, sindicado por la Fiscalía como el presunto autor material del crimen de Yenny Karolay Nohava Forero, de 20 años, el pasado 11 de marzo cuando paseaba a sus mascotas en zona rural de esta localidad quindiana.



La decisión fue tomada por el juez debido al vencimiento de los términos, pues pasaron más de 120 días y no se ha iniciado el juicio oral, según le explicó a este medio, Estefanía Osorio, abogada de la familia de la víctima.

Yenny Karolay Nohava Forero, de 20 años, fue asesinada en marzo de este 2022 cuando paseaba a sus mascotas. Foto: Redes sociales

No se ha iniciado el juicio oral porque la defensa de Ospina apeló unas pruebas, esa apelación se encuentra en el Tribunal Superior del Quindío y hasta que no se resuelva esa parte no se puede iniciar FACEBOOK

"No se ha iniciado el juicio oral porque la defensa de Ospina apeló unas pruebas, esa apelación se encuentra en el Tribunal Superior del Quindío y hasta que no se resuelva esa parte no se puede iniciar. Es una norma, una persona no puede estar eternamente privada de la libertad sin que se le defina su situación jurídica y al muchacho no se le ha definido nada", precisó la abogada.



El crimen de la joven estudiante de derecho indignó a los habitantes del Quindío.



Nohava Forero fue hallada con varias heridas de arma cortopunzante en zona boscosa y el dictamen de Medicina Legal arrojó que no hubo violencia sexual en su contra.



Un mes después, la Fiscalía señaló Ospina Fernández, exnovio de la joven, como el presunto responsable del asesinato y la juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.



Velatón en Circasia por el asesinato de Yenny Karolay Nohava. Foto: Tomada de Facebook

La abogada Osorio afirmó que pese a que no fue catalogado como feminicidio por la Fiscalía "este proceso va rápido en comparación con otros procesos". Y se espera que en los próximos días se pueda definir la apelación para iniciar el juicio oral.



Por su parte, la familia de Yenny Karolay rechazó la decisión del juez de dejar en libertad a Ospina.



Familiares, amigos y colectivos feministas están convocando a un plantón pacífico que se realizará este jueves en la plaza de Bolívar de Circasia a las 6:00 de la tarde para expresar las voces de rechazo en contra de la decisión del juez.



Por su parte, la secretaria del Interior del Quindío, Juana Camila Gómez, dijo que "la administración departamental rechaza esta noticia y esperamos que las autoridades judiciales actúen porque son hechos que no se pueden repetir en nuestro territorio".

