Niegan atención a niña de 3 años que se tragó moneda en Santa Marta

Momentos de angustia vivió una madre en Santa Marta, luego de que su hija, de 3 años, se tragara una moneda, pero por ser de nacionalidad venezolana le negaran la atención médica a las clínicas a las que que llegó en busca de ayuda.

El incidente se registró cerca de las 6 de la tarde del pasado martes. La mamá, de nombre Erika Mendoza, se encontraba trabajando y en un descuido su bebé, que manipulaba varias monedas, se introdujo una en la boca y la tragó.



Al darse cuenta de lo que había pasado, la mujer tomó a su hija y en medio del desespero, detuvo un taxi para que la trasladara a un centro médico que le pudiera brindar asistencia a su pequeña.



El taxista, en primera instancia, la condujo al Hospital Julio Méndez Barreneche y allí, aunque se trataba de una urgencia que involucraba a menor de edad ,le negaron el ingreso por no encontrarse vinculada al sistema de salud ni tener documentación en regla.



Posteriormente, la niña fue conducida a una clínica privada, pero tampoco la recibieron, así que el 'viacrucis' se prolongó a un tercer centro asistencial, esta vez en la Castellana, perteneciente a la ESE Alejándro Próspero Réverend, donde un médico solo le realizó un breve chequeo y le indicó que no contaba con implementos para intervenirla así que debían dirigirse a otro lugar.



"La niña presenta fiebre, vomito y tiene mal color, es necesario que me la atiendan rápido o se va a morir", manifestaba la mamá en medio de su desespero.



Ante la insistente negación de prestarle los servicios de salud a la menor, cuya vida corría peligro, el taxista que acompañaba a la madre decidió pedir apoyo a una patrulla de la Policía para exigir la atención nuevamente en el hospital Julio Méndez Barreneche.



Solo de esa manera fue posible que la niña la pudieran valorar y practicarle unos rayos x que determinaron que efectivamente tenía un objeto metálico en su estómago que debía extraerse de inmediato.



A pesar que es un caso que reviste urgencia, porque se encuentra expuesta la vida de la niña, esta permanece en el hospital esperando remisión a otra clínica, pues en ese lugar actualmente no hay medios para practicar el procedimiento que necesita.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA