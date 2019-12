Denuncian cruel ataque contra estudiante de U. de Caldas en Manizales

Representantes estudiantiles de la Universidad de Caldas denunciaron en la noche de este lunes la agresión contra un estudiante de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esta institución por lo que ellos consideran un acto de odio contra quienes son manifestantes en el paro nacional que inició el 21 de noviembre.



De acuerdo por lo manifestado en un comunicado de Laura Natalia Quina, representante estudiantil de esta facultad, el 1 pasado uno de diciembre, su compañero Deivy Gómez se dirigía hacia su casa, en su bicicleta y no se percató de que esta todavía seguía pintada con la tinta esparcida por agentes del Esmad en medio de una de las actividades convocadas para el paro.

Esta sería, según los líderes estudiantiles, la razón por la que Gómez fue “objeto de persecución por parte de dos hombres y termina siendo brutalmente golpeado en su cabeza”.



Debido a las graves lesiones, el estudiante sufrió una fractura de tabique y tuvo que ser sometido a una cirugía de reconstrucción de párpado.

La denuncia de los estudiantes refiere que el ataque se debería a una forma de expresar el disgusto con los manifestantes, pues al joven no le fue hurtada ninguna de sus pertenencias y su familia precisó que no tenía problemas personales que hubiesen podido ser el motivo de la agresión.



Además, a través de redes sociales, la víctima expresó que perdió el conocimiento y no recuerda mayores detalles de sus agresores, únicamente que ambos prestaron especial atención a las marcas que tenía la bicicleta.

Quina, en su diálogo con El Tiempo, explicó que esa ‘marca’ es una pintura con la que quedan “individualizadas por el Esmad” algunas personas, por lo que ellos manejan la teoría de que el ataque provendría de opositores al paro. Sin embargo, esta información no ha sido corroborada por las autoridades.



“Lo que creemos es que alguien que está en contra del paro vio la marca de tinta negra que quedó en su bicicleta luego del atropello del Esmad hacia las personas que participábamos en el cacerolazo del 22 de noviembre y lo agredió”, precisó la líder estudiantil.

Al respecto, Jazmín Gómez, Defensora del Pueblo regional Caldas, informó que ya conoció del caso. “Nos entrevistamos con él, le tomamos declaraciones y haremos el seguimiento. El caso ya se trasladó a las autoridades competentes quienes serán las encargadas de la investigación”, manifestó.



Deivy Gómez sigue internado en la clínica Santillana de Manizales donde ya ha sido operado de algunas de sus lesiones.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES