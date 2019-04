Crece alarma por depredación de tres parques en el área de La Macarena

La depredación de los parques naturales de La Macarena, Tinugua y Picachos, en el Área de Manejo Especial de La Macarena (Amen), no se detiene. En el año 2018 arrasaron 13.000 hectáreas de bosques y este año ya van más de 2.000 hectáreas, reveló alarmada la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda.

“El Parque Tinigua está en emergencia ambiental a punto de desaparecer y el de La Macarena tiene un problema gravísimo de aumentó de deforestación por cultivos ilícitos”, expresó la funcionaria y responsabilizó de la deforestación al crimen organizado, a ganaderos legales e ilegales y a las familias que recién llegan a apropiarse de terrenos que son del Estado.



“Los campesinos nos decían recientemente que en un solo parque podía haber 48.000 cabezas de ganado. ¡Eso es muy grave! Ellos decían que las vacas pertenecían en su mayoría a ganaderos que tiene sus fincas fuera, con actividades legales ganaderas legales, pero que mandan a engordar sus reses a los parques”, denunció la funcionaria.



Los colonos que llevan varios años allí asentados también les expresaron a los funcionarios de Parques Nacionales, denunció Miranda, “que más de 500 familias acaban de llegar a estos territorios a hacer sus fincas”.



A esto se suma o hace parte, las órdenes dadas por el crimen organizado que están dedicadas a lograr acaparamiento de tierras, que busca depredar y acabar con la riqueza natural de la región, denunció la funcionaria.

Amenazados

La directora de Parques Nacionales afirmó que hay restricciones para que los guardabosques puedan desarrollar las labores por las amenazas de los depredadores en los tres parques donde se presenta la deforestación.



En cada parque nacional, dijo, hay equipos de entre 20 a 25 personas, que se reparten en las diferentes zonas en labores de monitoreo de fauna, flora, ríos, peces, control al ecoturismo, investigación científica, así como control y vigilancia, pero hay zonas donde no pueden actuar por las amenazas.



La funcionaria advirtió que si estos bosques de los parques naturales de la Amen no se mantienen en pie, “toda la humedad que viene de la amazonia no tiene la capacidad de mantenerse y no sube a la zona Andina traducida en lluvias y aguas, de manera que el impacto para los colombianos y para toda la humanidad por el cambio climático es inmenso”.



Desde Parques Nacionales, señaló, se ha pedido a las autoridades que se hagan las investigaciones y se mande a la cárcel a los responsables de las actividades ilegales que se están desarrollando en los parques, labor en la que se ha venido trabajando intensamente con la Fuerza Pública, con la Fiscalía y con la corporación ambiental Cormacarena.



No obstante, “necesitamos que los jueces se unan a esta causa porque los últimos operativos que se han hecho con capturas de personas en flagrancia con motosierras y maquinaria amarilla, los ponen en libertad y no ha habido una judicialización, pese al crimen ambiental que están cometiendo de múltiples proporciones”.



Además, el tema se viene enfrentando desde el Ministerio de Medio Ambiente y poniendo metas desde el Plan de Desarrollo que hace trámite en el Congreso.

Finalmente, reclamó una mayor acción del gremio ganadero para ayudar a disminuir la depredación de los parques naturales y pidió a comercializadores y comunidad no comprar leche ni carne de las áreas protegidas porque vienen de una actividad ilegal.



