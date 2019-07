Unisucre con déficit financiero y entes de control a investigar

El nuevo rector de la Universidad de Sucre, Jorge de la Ossa Velásquez, dejó al descubierto la realidad financiera tras la salida del exrector Periñan Petro.

De la Ossa, quien se posesionó en su cargo el pasado 20 de mayo, informó durante la rendición de cuentas que no recibió empalme y que las cifras encontradas no encajan.



Hay incoherencias entre superávit en algunos apartes y déficit en otros, situación que podría ser esclarecida por los entes de control y disciplinarios como la Contraloría Departamental y la Procuraduría Regional.



El nuevo rector, logró realizar un informe de la situación del Alma Mater en 55 días, en el cual dejó al descubierto que hay un déficit de flujo de caja de 1.289 millones de pesos.



Unisucre cuenta con un presupuesto de 58 mil millones de pesos, de los cuales se han ejecutado 23 mil millones de pesos.



Otras de las anomalías encontradas por el nuevo equipo de rectoría es que en ciencias de la salud las matriculas se efectúan con códigos que no corresponden al del registro calificado, situación que puede generar inconvenientes dado que se trabaja con una plataforma sin eficiencia y obsoleta.



A lo anterior se le suma que no existe registro de bienes de la universidad y que no hay ningún soporte de que se hayan realizado proyectos investigativos.



Las anomalías se extienden también a las obras que se realizan en la sede Universitaria, las cuales carecen de estudios previos.

LUZ VICTORIA MARTÍNEZ

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SINCELEJO.