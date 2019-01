Defensoría denunció que Fiscalía no está dando resultados en Magdalena

Duras críticas realizó la Defensoría Regional del Pueblo a la gestión que viene realizando Vicente Guzmán como director de la Fiscalía en el Magdalena.

Según Nayara Vargas directora de la Defensoría del Pueblo en el departamento, el órgano judicial no está dando resultados, lo cual ha impedido a las demás instituciones de fuerza pública atender de forma adecuada las denuncias ciudadanas y casos de violencia que se registran en la región. “Cuando conocemos de un hecho que fue resuelto es porque un fiscal de Bogotá asumió la investigación, del resto no se conocen avances”, indicó.

“La Fiscalía puede estar muy dispuesta pero no está siendo efectiva. Demora demasiado en las investigaciones y en dictar las ordenes de captura”, añadió Vargas, quien exhortó al ente a mejorar en el cumplimiento de su responsabilidad.



“La idea es que el doctor Vicente, como cabeza organice su equipo de trabajo de tal manera que sean capaces de resolver los homicidios y otros problemas de corrupción y orden público que tienen desde hace tiempo pendiente”, sostuvo.



Para la Defensoría del Pueblo, resulta alarmante la cantidad de denuncias de maltrato de la mujer que reposan en la Fiscalía, a las cuales no se le ha dado ninguna clase de seguimiento.



“Tenemos conocimiento de varios casos que fueron puestos en conocimiento de las autoridades, pero lamentablemente se obviaron y avanzaron a conductas punibles como agresiones de gravedad y homicidios”, expresó.



Desde la entidad se delegó a una funcionaria encargada para los temas de mujer, género y población LGBTI, con el propósito de que se dedicará a verificar que la Fiscalía atienda las amenazas por violencia intrafamiliar que le son puestas en conocimiento por parte de las víctimas. Lo anterior debido a que “pueden haber mil quinientas denuncias y no se está haciendo nada”, dijo Nayara Vargas.

Nuevo secretario de seguridad

Los duros cuestionamientos a la Fiscalía se hicieron en el marco de una reunión con presencia de los comandantes y directores de las distintas instituciones de fuerza pública en el Magdalena. El encuentro además tuvo como fin la presentación de Camilo George Díaz, quien desde la pasada semana asumió como jefe de seguridad del Distrito.



George Díaz siguiendo las instrucciones de la Administración Distrital, lideró la organización del plan de seguridad operativa que se desarrollará en la capital del Magdalena durante el año 2019.



El funcionario manifestó que las nuevas acciones que se coordinarán de forma articulada por las autoridades tienen como base un trabajo que atacará los diferentes focos de delincuencia e ilegalidad en la ciudad.



En cuanto a la Sierra Nevada de Santa Marta, el secretario de seguridad informó que el miércoles, el Alcalde sostendrá una reunión con el Ministro de Defensa para solicitarle que le priorice a este territorio a la nueva cúpula militar y de Policía.



“La intención de esta administración será lograr que esta zona rural sea declarada como un alto valor estratégico, teniendo en cuenta la presencia de bandas criminales que están generando inseguridad y temor entre la población”, puntualizó.

