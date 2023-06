El defensor del pueblo, Carlos Camargo, afirmó que Colombia se encuentra en un momento crítico por las acciones criminales de grupos como el Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.



Durante la Cumbre de Seguridad Nacional por los Territorios, Señaló que a pesar de las alertas tempranas que se han enviado otras instituciones del estado las han ignorado.

“Los grupos armados ilegales no pueden seguir ganando terreno, no pueden seguir imponiendo su ley en los territorios, no pueden arrodillar al Estado. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyen por la fuerza en nuestra democracia”, indicó Camargo.



Para el defensor, hay una alta probabilidad de que los grupos armados usen la violencia para influir en las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados concejales y ediles que se llevarán a cabo el 29 de octubre en todo el país.



En medio del discurso, aseveró que el 85 por ciento de las alertas enviadas por la entidad terminan sucediendo, sin que se haga algo para evitarlo. Advirtió que las vidas de los líderes sociales están en riesgo.



“Desde la Defensoría del Pueblo hemos evidenciado una respuesta insuficiente por parte del Gobierno Nacional para atender los escenarios de riesgo advertidos. Es penosa la respuesta de las entidades del Estado en un tema tan importante como la defensa de la vida de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”, aseguró Carlos Camargo.



Aprovechando el encuentro con los mandatarios, Camargo expresó que varios gobernadores y autoridades territoriales le han manifestado que se sienten bajo amenaza. Por esta razón, exigieron mayor presencia del gobierno en las áreas afectadas.

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO