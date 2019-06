Defensora del Pueblo del Quindío apeló fallo en su contra

La defensora del pueblo del Quindío, Luisa Fernanda León, apeló el fallo de primera instancia que emitió hace unos días el Tribunal Administrativo del Quindío, que declaró la nulidad de su nombramiento en este cargo a inicios de este año.

Según el fallo, aunque León cumple con el requisito de formación profesional (es administradora de negocios), no sucede lo mismo con el requisito de especialización ni experiencia que exige el cargo, por esta razón se declaró la nulidad de su nombramiento.



Pese a que inicialmente León, no se quiso pronunciar al respecto de este fallo, decidió desmentir algunos medios que aseguraron que no la podrían remover del cargo porque estaba embarazada. “No me encuentro embarazada, es completamente falso pero si así fuera sería el último argumento que tomaría en cuenta para no cumplir con las órdenes de un Tribunal, es degradante y viola los derechos contra las mujeres, pues las mujeres no nos embarazamos por permanecer en un cargo”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO