La lideresa social Lilia Patricia Cardozo Cipamocha fue atacada con ácido en el parque Santander de la ciudad de Tunja. La denuncia fue hecha por la directora de la Casa de la Mujer de UPTC, Laura Zabala, quien estuvo con la víctima minutos antes del ataque.



"Salimos del mecanismo articulador, cada quien se desplazó a su lugar de residencia, ella se dirigió al transporte para su casa y es cuando es atacada en el Parque Santander con un ácido en su rostro”, afirmó Zabala.



(Siga leyendo: Volcán Nevado del Ruiz EN VIVO: ‘Estamos en alistamiento para eventual erupción’).

Facebook Twitter Linkedin

Lilia Patricia Cardozo Cipamocha Foto: Redes sociales

La directora de la casa de la mujer añadió que Patricia Cardozo no sufrió heridas de gravedad, el parte médico determinó que esta sustancia afectó el hemisferio izquierdo de su rostro, sin embargo, en primera medida no requiere cirugía plástica y su estado de salud es favorable.



Por otra parte, voceras de la 'Plataforma Feminista Boyacense' aseguraron que la mujer atacada habría solicitado un esquema de seguridad por parte de la Unidad de Protección de Víctimas, sin embargo, hasta el momento del ataque este no habría sido asigando.



(Además: ¿Escopolaminado? Alcalde estaría en clínica tras desvestirse en discoteca).​

“Es muy importante recordar que nuestra compañera Patricia puso en conocimiento de las autoridades desde el 2022 las amenazas reiteradas contra su vida”, dijo Kimberly Andrea Ochoa, vocera de la Plataforma Feminista Boyacense.



Tras conocerse este caso de violencia, la Alcaldía de Tunja se pronunció con un comunicado en donde manifestó que el 13 de septiembre de 2022 fue convocado un consejo de seguridad extraordinario antes de implementar las medidas por parte de la UNP. En ese encuentro fueron acordadas medidas como “patrullajes, seguimientos y rondas al lugar de domicilio de la ciudadana”.

Más noticias:

Este es el video clave del crimen de sobrina del técnico de Alianza Petrolera

'Madrugan a robar': el drama de un barrio acosado por la inseguridad en Bogotá

Los escándalos de abuso sexual que salpican al budismo tibetano del Dalai Lama

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS