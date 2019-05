Trastorno mental: ¿puede Valderrama no ir a cárcel con esa estrategia?

Un accidente de tránsito que lo habría mantenido durante un largo tiempo en estado de coma es el argumento de la defensa de Juan Guillermo Valderrama Amézquita para librar al hombre de prisión.

Valderrama, de 28 años y nacido en Charalá (Santander), fue acusado por la Fiscalía de los delitos de feminicidio agravado, desaparición forzada y ocultamiento, alteración y destrucción del material probatorio, en el caso de la chilena Ilse Amory Ojeda González.



Esta extranjera, que cumplía 52 años el 28 de abril, desapareció desde el 29 de marzo y su paradero era todo un misterio. Sin embargo, las múltiples inconsistencias en la versión de Valderrama y las pruebas halladas en su contra lo convirtieron en el principal implicado en el crimen.

Las evidencias del presunto plan que organizó Valderrama para acabar con la vida de Ilse, a quien enamoró cuando vivía en Chile y persuadió para que se trasladara a Colombia con cerca de 100 millones de pesos, son cada día más claras.



Un testigo señaló que el joven lo contrató para quemar una vaca en zona boscosa de la vereda Portachuelo, en Rionegro (Santander), hasta donde llegaron las autoridades y verificaron que no era un animal sino un cuerpo humano.



Tras minuciosos análisis por parte de Medicina Legal, se logró establecer que el cuerpo incinerado -hallado en una fosa de dos metros de largo, con 45 restos óseos, entre ellos un fémur, además del segundo molar superior-, correspondían a la ciudadana chilena Ilse Amory Ojeda González. Poniendo fin al misterio de su desaparición, pero señalando como responsable del brutal asesinato a su pareja Juan Valderrama.

Pese a las pruebas aportadas por la Fiscalía, la defensa de Valderrama, liderada por la abogada Flor Alba Cely, aduce que su defendido sería inimputable.



Según la togada, Juan Valderrama sufrió un gravísimo accidente de tránsito el 22 de diciembre del 2008, cuando apenas tenía 18 años.



El joven se movilizaba en una camioneta de alta gama por la vía entre Floridablanca y Piedecuesta, en un parador cerca del estadio Álvaro Gómez Hurtado, cuando chocó de manera fuerte y sufrió un duro golpe contra un árbol, señaló Cely.

Por el accidente, dijo la abogada, Valderrama fue trasladado de urgencias a la clínica Foscal y luego a la Chicamocha, donde permaneció 19 días en estado de coma.



“Él dice que es inocente, se muestra inocente y conceptúa que lo es”, agregó la defensora del colombiano, quien aseguró que Valderrama es un “trastornado mental”.



EL TIEMPO consultó a Iván Cancino y Francisco Bernate, dos de los más reputados abogados penalistas del país, quienes explicaron cómo se procede con la inimputabilidad que busca la defensa de Valderrama.

Cancino señaló que inimputable significa que es una persona que no sería objeto de una pena sino de una medida de seguridad; es decir, en el caso de Valderrama, iría a un tratamiento sicológico.



“Si tuvo un accidente que lo dejó en coma tendría que estar certificado y medicado de tiempo atrás. No puede ser que hasta ahora sale. Los médicos que lo trataron en el coma debieron haberlo diagnosticado y decir si era esquizofrénico o tenía alucinaciones, pero no se puede alegar tiempo después. Eso no tiene credibilidad ni soporte”, explicó Cancino.



Por su parte, Bernate manifestó que, en efecto, la única opción en este caso sería la inimputabilidad por trastorno mental, una enfermedad mental que podría ser transitoria, que es en cuestión de segundos, o permanente; lo que significa que tiene una patología de base.

Según el análisis de Bernate, si el trastorno mental es permanente; es decir, con alguna enfermedad, la persona no va a un centro de reclusión sino a un lugar de tratamiento, por el tiempo que dure el proceso de curación. “Si es un trastorno transitorio, sin base patológica, y al ser una cosa momentánea, la persona no necesita rehabilitación”, añadió.



Esta consideración sobre si es o no inimputable debe ser examinada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, entidad a la cual le corresponde analizar meticulosamente si aquel accidente tuvo alguna incidencia en el caso, pues no es solo decir que “Juan Valderrama está loco”.



Cancino agregó que en el caso de Valderrama no considera que sea inimputable. “Eso sería una equivocación. Su beneficio sería no estar en una cárcel, con medidas de seguridad muy breves, sería como hacerle el ‘esguince’ a la pena”, indicó.

Sobre la pena que podría recibir Valderrama, los abogados consideran que debería pagar entre 40 y 50 años de prisión, pues insisten en que no consideran posible su inimputabilidad.



“Es posible que las autoridades de Chile lo pidan en extradición; sin embargo, nuestra Constitución establece que las personas no pueden ser extraditadas si están siendo investigadas en Colombia por esos mismo hechos”, añadió Bernate.



Respecto a la petición de inimputabilidad de Juan Valderrama que llegaría a Medicina Legal, Claudia Adriana del Pilar García, directora de esta entidad, manifestó que la defensa o la Fiscalía tendrían que solicitar una prueba psiquiátrica al Instituto.



Después de eso, se inicia con la lectura del expediente médico y el psiquiatra hace la valoración integral. De acuerdo con el análisis de las pruebas al señalado, se determina si la persona es o no es inimputable, explicó García.



“Son valoraciones complejas las que se hacen en esta pericia, pero el trámite es sencillo. Los resultados dependen de qué tanto se demoren en enviarnos la información y la duración de la pericia”, añadió la directora de Medicina Legal.

