Los abogados de los jóvenes asesinados de Chochó, al igual que el Ministerio Público a través de la Procuraduría pidieron que los patrulleros de la Policía Nacional y una oficial sean cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.



La solicitud se hizo durante los alegatos en el tercer día de audiencias quedando pendiente para el próximo lunes la intervención de los abogados de las personas que fueron capturadas.



Los alegatos

Para los abogados, la Fiscalía General de la Nación omitió muchos detalles que ocurrieron durante el asesinato de los tres jóvenes, los cuales fueron identificados durante las necropsias.



“El fiscal no describió totalmente las torturas y la forma como fueron asesinados los jóvenes, quienes recibieron golpes contundentes, en la cara, el mentón, labios, el tórax, los brazos, infringiéndoles dolor intenso con las esposas que les colocaron”, dijeron.



Manifestaron que las lesiones que presentan los cuerpos son fuertes y no merecieron la atención general de la Fiscalía.



Señalaron que hay una inferencia razonable de autoría, la cual está ampliamente superada en el caso.

El objetivo era torturarlos

Para el abogado Elver Javier Baquero, quien representa a la familia de una de las víctimas, el objetivo de los policías que retuvieron a los jóvenes del corregimiento de Chochó, era torturarlos antes de proceder a asesinarlos.



Expresó que una sola persona no ha podido hacer todo, como golpearlos, torturarlos, dispararles y que habría sido una acción de todos los implicados en general.



“Esta situación no puede quedar en la impunidad y usted como jueza de control de garantías debe dar un ejemplo a nivel nacional, garantizar la pena y la condena de los implicados”, dijo.



Hizo además el llamado a los patrulleros capturados para que denuncien y digan que otros funcionarios de la Policía Nacional participaron en las torturas y asesinato de los jóvenes y se conozca la verdad.

Otras pruebas

A su turno el abogado Aníbal Garay, representante de la familia de Jesús David Díaz pidió la medida de aseguramiento en centro carcelario.



Leyó un informe elaborado al parecer por un miembro de la Policía Nacional donde se dice que los jóvenes de Chochó son miembros del Clan del Golfo, documento que no reposa entre las pruebas de la Fiscalía General de la Nación.



Para el penalista Aníbal Garay, el informe sobre el asesinato de los tres jóvenes sobre el platón de la camioneta de la Policía Nacional no lo convence, teniendo en cuenta que iban a una gran velocidad, con siete personas y dos bancas en el medio.



“No entiendo cómo pudo suceder eso. Hubo más de 14 disparos y en mi concepto pudieron llevarlos a un sitio donde se cometieron los asesinatos. A 100 kilómetros por hora, con tres jóvenes y cuatro policías, sin que nadie interviniera al momento de los disparos, a eso le hace falta un pedazo”, señaló.



El Ministerio Público representado en una funcionaria de al Procuraduría también solicitó la medida de aseguramiento en centro carcelario, ratificando el buen procedimiento de la Fiscalía en el caso.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo