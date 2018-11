Decreto de restricción horaria afectaría comercio legal de Cartagena

Pérdidas del 60 por ciento y despidos masivos denuncian los comerciantes legalmente constituidos del Centro Histórico Cartagena por cuenta del decreto 1299 emitido por el Distrito y con cual restringen el horario del comercio nocturno hasta las dos de la mañana.



Los más de 70 comerciantes denuncian que el decreto que arrancó desde el pasado 6 de noviembre y que se extenderá por toda la temporada turística hasta el 31 de enero de 2019, los tiene al borde de la quiebra, y desde su vigencia las ventas han reducido drásticamente.

“Cerrar los bares y discotecas a las dos de la mañana durante temporada más alta del año, lo que demuestra es que o no hay un sentido de ciudad, no es coherente con la vocación turística, ni con la búsqueda de hacer de Cartagena una ciudad cada vez más legal y segura”, señala Libardo Naranjo, propietario de un bar en la Plaza de los Coches desde hace 27 años.



Este gremio asegura que genera más de 2500 empleos directos y 10 mil indirectos, pero la medida traería la reducción de horas de trabajo, incluso despidos masivos.



“Los decretos son inconstitucionales y además ilegales porque existen dos principios constitucionales que se están violando: la libertad de empresa y la igualdad que hoy son atacados. Para restringir de esta manera tan radical el horario del comercio en la zona más visitada del país por los turistas extranjeros tendría que haber alteraciones al orden público y comportamientos ilegales que ameriten la medida, pero la Policía no presenta evidencia alguna ni estadísticas porque no las tiene, y si hay problemas es precisamente en las calles a donde están mandando a la gente con la medida”, señala el abogado Joaquín Torres, apoderado del grupo de comerciantes.

En diálogo con EL TIEMPO, el alcalde (e.) de Cartagena, Pedrito Pereira asegura que la medida se da por recomendación del consejo de seguridad de la ciudad, y con ella se busca la armonía de los residentes del Centro Histórico.



"No hay únicamente comercio en el centro, también hay residentes", señaló el alcalde, que dijo que se llevará a cabo una reunión con residentes y comerciantes.





Para los comerciantes esta medida restrictiva pone a Cartagena por fuera de la competitividad turística. Mientras en otras ciudades del país las alcaldías han implementado estrategias para garantizar una rumba segura para visitantes incluso con extensión de horario, en esta una de las ciudades más apetecidas en el mundo para pasar fin de año, se busca acabar con él entretenimiento.



Según los denunciantes esto está generando el crecimiento de las llamadas fiestas clandestinas en casas del centro histórico, donde se promueve el turismo sexual y el consumo de drogas, a puertas cerradas, sin ningún control de las autoridades.



“En el año 2017 esta medida fue tumbada mediante una tutela y las autoridades pueden dar cuenta que no se presentaron riñas al interior de establecimientos de comercio, por el contrario se reportó tranquilidad y el balance fue positivo”, agrega Joaquín Torres.



Blindados contra la explotación sexual



Los comerciantes, afiliados a Fenalco, aseguran que desde sus establecimientos combaten la explotación sexual de menores, y precisamente desde la legalidad los propietarios de bares y discotecas formales denuncian y todos respaldan y pertenecen a la campaña ‘la muralla soy yo’ que combate la explotación sexual de menores.



“Los hechos de explotación sexual de menores se presentan en plazas, calles y en fiestas clandestinas, donde las autoridades deben extremar controles y donde el procurador y el fiscal debe poner la mirada”, agrega Juan Carlos Gómez, propietario de una discoteca en la ciudad amurallada.



Proponen cierre a las 4 de la mañana



Ante el decreto que, según ellos, no fue socializado, los agremiados plantean que los autoricen a trabajar hasta las 4 de la madrugada



"En reiteradas oportunidades hemos pedido trabajar de la mano con las autoridades sin tener respuesta", asegura Gabriel Ramos, propietario de un bar en el barrio San Diego del Centro Histórico.



Los cerca de 150 establecimientos del corralito de piedra, el sur y la zona insular de Cartagena se agremiaron para presentar una propuesta que permita garantizar la seguridad de la ciudad, sin afectar a los comerciantes que generan miles de empleos en la ciudad.



