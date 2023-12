Lisandro Meza: esta fue la verdadera causa de muerte del juglar

Los Palmitos, Sucre y todo el Caribe colombiano siguen lamentando la partida del 'juglar sabanero' Lisandro Meza, quien falleció el pasado sábado 23 de diciembre en Sincelejo.



(Vea aquí: Emotivo video: así recibieron el féretro de Lisandro Meza en su tierra natal de Sucre)Este lunes 25 de diciembre se llevará a cabo el sepelio en su tierra natal, a donde el pasado domingo llegó su féretro en medio de una caravana y a ritmo de su música.

Vecinos izan la bandera en sus casas, en el barrio El Progreso, de Los Palmitos.

Durante la mañana de este lunes, su cuerpo es velado en su casa, en el barrio El Progreso de Los Palmitos. Hasta allí han llegado familiares, amigos, artistas y seguidores del 'Rey sin corona', para rendirle un homenaje en su último adiós.



Inicialmente había sido llevado al Polideportivo del municipio, pero por petición de Luz Dominguez, viuda del artista, el féretro fue trasladado hasta la vivienda en la que habitó con su familia durante muchos años.



Diana Pérez, alcaldesa del municipio decretó tres días de luto como símbolo de homenaje a su larga trayectoria musical.



“Estamos consternados. Decretamos tres días de duelo porque todo el municipio está lamentando esa pérdida de un gran ser humano lleno de virtudes y con sus ritmos que nos hizo la vida más feliz”, sostuvo la mandataria local.



Además, anunció que se estarán realizando varios homenajes al maestro, entre ellos, uno liderado por su familia y en el que estarán muchos otros artistas amigos.

Las verdaderas causas de su muerte

Pese a que se dijo que el maestro Lisandro Meza había fallecido producto de una isquemia cerebral, su hija Patricia aseguró que esa no fue la verdadera razón.



La mujer indicó que su padre nunca estuvo hospitalizado por una isquemia cerebral, sino por una descompensación por un shock cardiogénico, por lo que siempre estuvo consciente.



“Él siguió muy consciente y atento de todo lo que pasaba a su alrededor”, dijo Patricia Meza a la W radio.



"Él no nos hablaba ni nos miraba, solo asentía con la cabeza lo que le decíamos hasta su ultimo suspiro. Le contamos que todo el mundo estaba atento a su salud, e incluso pudo ver su estatua en Sincelejo, él estaba consciente de todo hasta que tuvo una crisis y su corazón no resistió más”, añadió.