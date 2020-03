En Bucaramanga decretan pico y placa ambiental por calidad del aire

Los altos niveles de material particulado en el aire de Bucaramanga llevaron a las autoridades a decretar el pico y placa ambiental en la capital santandereana.

El anunció lo hizo el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. "Es una situación preocupante y debemos tomar medidas (...) vamos a decretar un pico y placa ambiental. Vamos a hacer restricciones en vehículos particulares", indicó el mandatario.



Los días calendario que sean pares no podrán transitar en horas pico los vehículos cuya matricula termine en número par y los días calendario que sean impares, no podrán salir los vehículos cuya placa finalice en impar.

Las horas pico que tendrá restricción serán: De 6:00 a.m a 9:00 a.m. De 11: 00 a.m. a 2: 00 p.m y en la noche de 5: 00 p.m a 8: 00 p.m.



La medida aplicará todos los días hasta que finalice el mes. Desde el próximo sábado 14 de marzo, iniciará la restricción con comparendos pedagógicos y el lunes 16 de marzo ya se iniciará la aplicación de multas.

​

Los vehículos eléctricos y a gas no tendrán la restricción.



BUCARAMANGA