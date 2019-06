Decretan nulidad del fallo que reintegró al alcalde de Bucaramanga

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga decretó la nulidad al falló que este mismo juzgado había proferido a favor de Rodolfo Hernández por medio del cual lo reintegraba a su cargo como alcalde de Bucaramanga.



Este jueves en la mañana se había reintegrado al cargo Hernández luego de que este juzgado reconociera que no se efectúo el debido proceso en la suspensión que la Procuraduría le había puesto al mandatario por golpear a un concejal.

El documento resuelve, “declárese la nulidad de lo actuado dentro de la presente acción constitucional, únicamente a partir de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por este juzgado el día 19 de junio de 2019”.



El juez admitió una solicitud de intervención elevada por Germán Torres Prieto en su calidad de alcalde encargado de Bucaramanga y ordenó la vinculación de Torres al proceso.

El juez decretó la nulidad al fallo que había proferido. Foto: Suministrada

Le dio seis horas para que Torres Prieto se pronuncie sobre la tutela que presentó Hernández Suárez y el juzgado pueda volver a fallar.



Según el abogado del alcalde, Julio Cesar Ortíz, aún no se les ha notificado esta nulidad, "esto lo hace para corregir posibles efectos que en realidad no existen porque ese señor no es parte de la actuación disciplinaria. Mañana (viernes) seguramente sale el nuevo fallo", enfatiza el abogado.



Según un experto en derecho laboral, hasta que no se conozca el nuevo fallo del juzgado, Hernández Suárez seguiría suspendido.



Este viernes o en la próxima semana se conocería un nuevo fallo del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga en el cual se determinaría el reintegro de Hernández, luego tener en cuenta al alcalde (e) Germán Torres.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga