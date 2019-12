En Montería cae pasajero con 26 granadas y 500 cartuchos en bus

Una de las incautaciones de material de guerra más importante ocurrida en los últimos años en Córdoba la hizo la Policía Metropolitana de Montería el pasado sábado, cuando descubrió a un joven de 26 años que pretendía viajar en un bus de servicio intermunicipal desde la capital de Córdoba hasta el municipio de La Apartada, con granadas de fusil y munición para armas de largo alcance.

El insólito cargamento estaba compuesto 26 granadas de 40 milímetros, 500 cartuchos calibre 7.62; 15 hamacas color verde y 20 morrales de campaña y 20 centinelas, todos de uso exclusivo de las fuerzas militares.



La Policía aún no entrega detalles del operativo. Sin embargo, se supo que el duro golpe se logró en la terminal de transportes de Montería, donde las autoridades mantienen operativos de requisa a pasajeros y visitantes del lugar.



La actitud sospechosa del joven, de quien aún no se ha revelado su identidad, despertó el interés de los uniformados que procedieron a realizarse una requisa y requerir los antecedentes judiciales.



Tras verificar el contenido de la carga se constató que se trataba del material bélico por lo que la Policía activó de inmediato los protocolos de seguridad para continuar con el operativo.



Debido a que el responsable del material de guerra no entregó detalles de la procedencia y el destinos del mismo, la Policía designó a un grupo especial de agentes que adelantan las averiguaciones correspondientes.



El capturado será procesado por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.



Una de las hipótesis que toma fuerza entre el grupo investigador es que los grupos de bandas criminales como Caparrapos, clan del golfo o disidencias de las Farc estén interesados en adquirir este tipo de elementos, por lo que se estarían utilizando a jóvenes que pretenden pasar desapercibidos como viajeros en servicio público.

Gudilfredo Avendaño Méndez

EL TIEMPO

@GudilfredoAv