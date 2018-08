Declaran insubsistente a mujer que denuncia corrupción en Cartagena

En su corta carrera de tres meses como Gerente de Espacio Público de Cartagena, la abogada, especialista en contratación pública, Luzmila Pertuz Therán se dedicó a denunciar hechos de corrupción e irregularidades que halló en su propio despacho, uno de los mayores focos clientelistas del Distrito.

Paradójicamente, la funcionaria fue notificada como insubsistente luego de haber denunciado ante la misma alcaldesa encargada, Yolanda Wong, varias irregularidades en la forma como se adjudican los espacios públicos de la ciudad, entre ellas un falso contrato suscrito entre el Distrito y el parque de atracciones mecánicas River View Park, conocido como Ciudad de Hierro, que abrió al público la semana pasada en el sector de Chambacú.



La funcionaria denunció ante la Contraloría que el acuerdo suscrito entre el parque de diversiones y la ciudad es un contrato irregular que ella nunca autorizó y que fue firmado por el gerente anterior, Iván Castro Romero, hoy Secretario de Planeación Distrital.

EL TIEMPO conoció el contrato UC- 16- 2018 cuyos permisos fueron solicitados el pasado martes 31 de julio del 2018, sin embargo, el contrato aparece aprobado tres meses atrás: el 27 de abril del 2018.



“Entre otras irregularidades el contrato no presenta un valor a cancelar por el parque de diversiones a la ciudad, y por lo tanto no tiene una póliza de cumplimiento ni seguros, de tal manera que si se presentara un accidente que comprometa a algún usuario no habría responsabilidad jurídica por parte del parque”, le dijo a este diario la funcionaria declarada insubsistente , quien recordó que la mayoría de asistentes al parque son niños y familias “un contrato que no presenta un costo por el uso del espacio público, que le pertenece a todos los ciudadanos, es claramente ilegal. Además yo nunca firme, ni autoricé el montaje del parque”



El país supo del parque de diversiones Ciudad de Hierro y sus irregularidades contractuales en agosto del 2015 cuando una niña de 13 años recibió una descarga eléctrica en una de las atracciones mecánicas por falta de mantenimiento. Salvo una atención prioritaria en la Clínica de Torices no hubo proceso a fondo ni investigaciones.



“Lo más grave: está firmado por un funcionario que no es de la dependencia y no representa autoridad en la oficina de espacio público”, asegura Luzmila Pertuz Therán, la funcionaria declarada insubsistente por la alcaldesa.

Alcaldía responde

“La declaración de insubsistencia es una competencia discrecional del alcalde. Estamos reforzando la administración y estamos haciendo ajustes al equipo y evaluando varios perfiles”, respondió la alcaldesa Yolanda Wong, quien aseguró que la firma de Castro Romero, secretario de Planeación, es legal. “Los espacios públicos como parques, plazas están para el disfrute de la ciudad”, agregó Wong.



La funcionaria ya venía denunciando varios manejos ilegales que se hacían para la adjudicación de permisos para el uso del espacio público por parte de privados, que se lucran de zonas comunes, pero que no pagan un centavo al Distrito.



“Pese a que un comité integrado por la oficina de espacio público y otras dependencias declaró nulo el contrato a la feria de artesanías, la alcaldesa Yolanda Wong autorizó su realización”, denuncia Luzmila Pertuz Therán.



Ante estas denuncias la alcaldesa responde que por tratarse de plan piloto los comerciantes no están pagando por el usufructo. “Más adelante, si les resulta beneficioso a los comerciantes, entrarán a establecer un contrato con el Distrito”, agrega Wong.



Pero Pertuz Therán responde que el proyecto es de vieja data y que tuvo el visto bueno y complaciente de su antecesor Castro Romero.



También denuncia la funcionaria que el registro único de vendedores RUV, que tiene censados a 2.228 comerciantes desde el 2006 fue adulterado por funcionarios corruptos dentro de la propia oficina de espacio público que cobran coimas a los vendedores de calle para incluirlos en el preciado censo.



Pertuz Therán declaró que a su llegada como jefe del despacho de Espacio Público encontró que en el inventario de la oficina había una camioneta y un camión para los operativos. Los vehículos habían sido adquiridos nuevos dos años atrás por el Distrito. No obstante se estaban pudriendo en un parqueadero con cero kilómetros de uso, mientras tanto el gasto para transporte en la dependencia era millonario con contratos pagos a terceros. Con recibos en mano, la funcionaria evidenció que tuvo que sacar plata de su bolsillo para comprar baterías nuevas para poner a rodar los dos carros de la entidad.

La funcionaria encontró que varias zonas públicas de Cartagena que habían sido recuperadas a la informalidad nuevamente estaban siendo feriadas por los mismos funcionarios del Espacio Público.



“Con mi trabajo y mis denuncias, me convertí en la piedra en el zapato de la alcaldesa, yo me atreví a hacer lo que nunca nadie hizo en Espacio Público: seguir las normas”, señaló Pertuz Therán.



Con lágrimas en los ojos de indignación, la abogada, especialista en contratación pública, Luzmila Pertuz Therán dice que tiene todas las pruebas de sus denuncias, las cuales presentó a la Contraloría, y que irá hasta las últimas consecuencias para honrar su nombre, pues lo único que hizo fue trabajar con ética, profesionalismo y compromiso en una de las dependencias más corruptas y clientelistas de Cartagena de Indias: La gerencia de espacio público y movilidad.



JOHN MONTAÑO

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena