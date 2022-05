En Santa Rosa de Cabal (Risaralda) fue declarada la calamidad pública tras la inundación de un barrio que se dio luego de que un alud de tierra cayera sobre el río San Eugenio. Al momento hay 80 familias damnificadas.



El hecho ocurrió sobre las 3:50 de la madrugada de este martes. Según el reporte de las autoridades, se desprendieron cerca de 15 mil metros cúbicos de tierra en una longitud de 150 metros lineales sobre la rivera del río. El alud con rocas y material vegetal taponó el cauce y desbordó las aguas que inundaron varias manzanas del barrio La Trinidad.

El alcalde Rodrigo Toro Montes explicó que se realizó la inspección de la zona de la emergencia y se desarrolló la evacuación inicialmente de mil personas. "Después de la evaluación técnica consideramos que no estaba en riesgo todo el barrio, sino que una parte significativa, cerca de 300 personas correspondientes a 80 familias que estaban en riesgo y que afortunadamente fueron evacuadas a tiempo", dijo.



Los hechos no dejaron víctimas mortales, únicamente 10 lesionados, dos llevadas a centros asistenciales. También fueron rescatadas del lugar de los hechos 50 mascotas entre perros y gatos.



Al momento se desconocen las causas del desprendimiento de tierra, se evalúa si es consecuencia de las intensas lluvias, de las obras que se están realizando en la parte superior del terreno, entre otras hipótesis.

"Se hicieron sobrevuelos con dron y se están llevando a cabo los estudios con todo el cuerpo técnico y profesional, por ahora no podemos apresurarnos a declaraciones sobre obras ingenieriles sin conocer el resultado y el diagnóstico profesional, estamos estudiando la situación climática, revisando el cauce del río y la actividad urbanística que pudo desarrollarse en este sector, todos los antecedentes se están analizando para determinar las causas y las acciones preventivas y de mitigación del riesgo a las que haya lugar", agregó el mandatario local.



Por el momento, se hace un llamado de solidaridad comunitaria para apoyar a la población afectada. Se están recibiendo alimentos no perecederos.



"A través de la Cruz Roja se están recibiendo ayudas que se traducen en alimentos no perecederos, no estamos recibiendo ropa ni enseres aún", enfatizó Toro Montes.



Hasta el próximo sábado, 28 de mayo, se recibirán alimentos no perecederos y artículos de aseo personal en el Coliseo Municipal Bayron Gaviria, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

