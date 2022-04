El desabastecimiento de agua potable que sufre este año Santa Marta obligó a la alcaldesa de la ciudad, Virna Johnson, a declarar la calamidad pública para tomar acciones más drásticas que permitan prestarles el servicio a las comunidades.



La decisión se adoptó en un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo convocado por la mandataria para conocer el informe de la Empresa de Servicios Públicos sobre la situación actual de la captación y distribución del preciado líquido en la ciudad y el reporte meteorológico del Ideam.



Agilizar recursos para la atención de la emergencia

Las acciones para mitigar la crisis no han sido las mejores, y prueba son las constantes protestas. No se prepararon, las estrategias son muy generales y la población está pagando las consecuencias

En la reunión se habló de la dificultad actual para suministrar agua en los diferentes barrios por los bajos niveles de los ríos que alimentan el acueducto.



Frente al preocupante panorama planteado, los participantes de la reunión acordaron la declaratoria de calamidad pública con el fin agilizar recursos que puedan destinarse en la atención de la emergencia por desabastecimiento de este servicio vital que presenta desde inicio de año la capital del Magdalena.



Al término del consejo, la alcaldesa entregó declaraciones en su cuenta de Facebook, donde volvió a criticar el manejo que le ha dado la superintendencia de Servicios Públicos a la Essmar para afrontar la temporada seca que siempre impacta de forma intensa a esta ciudad.



“Las acciones para mitigar la crisis no han sido las mejores y prueba de ello son las constantes protestas. No se prepararon, las estrategias son muy generales y la población está pagando las consecuencias”, manifestó la mandataria en su alocución.

Improvisación y falta de planificación

desde la gerencia de la Essmar

Quedó demostrado que no supieron enfrentar esta crisis y por eso es necesario que como Distrito tomemos acciones urgentes para atender el clamor de la población

Johnson dijo que hay zonas de la ciudad que llevan hasta 25 días sin recibir una gota de agua y la empresa encargada no tiene la capacidad de responder, por solo contratar 10 carrotanques para ejecutar un abastecimiento alterno.



La alcaldesa insiste en qué hay improvisación y falta de planificación desde la gerencia de la Essmar por no conocer la realidad de Santa Marta.



Su cuestionamiento lo argumentó explicando que desde hace dos años, ni siquiera durante las temporadas secas fue necesario declarar la calamidad pública.



“Quedó demostrado que no supieron enfrentar esta crisis y por eso es necesario que como Distrito tomemos acciones urgentes para atender el clamor de la población”, sostuvo la burgomaestre.



En ese sentido, anunció que por medio de la gerencia de infraestructura se hará presencia en los barrios más críticos con un cronograma de distribución de agua para mitigar el desabastecimiento.



Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

