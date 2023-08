Desde Moniquirá, se transportaban en la mañana de este sábado 19 de agosto, 12 niños y 6 adultos en una buseta con rumbo a Tunja para participar en una competencia de taekwondo. Sin embargo, se vieron envueltos en un trágico accidente que actualmente se encuentra bajo investigación y que resultó en la pérdida de tres vidas.



(Le puede interesar: Accidente de tránsito en Villa de Leyva: lo que se sabe de las víctimas de la tragedia).

La colisión entre la buseta de servicio público y una volqueta ocurrió en el área de Pozos Azules, localizada en la vía que conecta Santa Sofía y Villa de Leyva, ambos lugares pertenecientes a Boyacá. La fuerza del impacto causó que el vehículo de transporte público de la empresa CotransRicaurte, terminara volcado.



Frente a este hecho, se pronunció uno de los sobrevivientes al accidente, Ángel Salazar, profesor de taekwondo, quien aseguró para Noticias Caracol que el chofer del bus en el que se movilizaban venía despacio y el camión que los colacionó hizo una maniobra de giro que terminó en la tragedia.



"El chofer del autobús venía muy despacio. Salimos a las 7:35 a.m de Moniquirá y eran casi las 9:00 a.m. y no habíamos llegado, precisamente porque él venía a un ritmo muy suave y, al parecer, unos padres que venían en caravana vieron que el camión de repente hizo una maniobra de giro y embistió nuestro autobús", señaló el profesor para el programa.



(Le puede interesar: En video: Momento exacto del accidente entre una volqueta y un bus en Villa de Leyva).

#Exclusiva7días #VideoViral El accidente hoy en Villa de Leyva: Buseta placa UFW468 afiliada a empresa CotransRucaurte, es embestida de frente por volqueta que a alta velocidad trata de esquivar ciclista. Van 3 muertos y 16 heridos. Detalles en https://t.co/kiJerDELMl @ELTIEMPO pic.twitter.com/WLHPaIj5yF — Boyacá Sie7e Días (@boyacasietedias) August 20, 2023

Además, dijo que este hecho "es muy lamentable como entrenador y, con más de 16 años de experiencia, nunca me había pasado algo similar".



"Tenía algunos de los chicos que tenían experiencia compitiendo, pero también tenía cinco, que era su primer torneo y su primer festival de artes marciales, y lamentable que hayan tenido que vivir esta experiencia tan traumática en la que perdimos la vida de uno de nuestros compañeros más avanzados, una representante y una bebita acompañante", señaló Salazar.



Así mismo, se conoció que los heridos de gravedad, cinco fueron trasladados a Tunja y otros al Hospital de Moniquirá. Según el gerente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, allí fueron trasladados los heridos con mayor riesgo.



Inicialmente, enviaron a tres menores, una niña de 6 años en condición crítica, con un trauma craneoncefálico, renal y fractura de clavícula, un niño de 6 años con politraumatismos y fractura de miembro superior derecho y un adolescente de 17 con un trauma penetrante en cuello, que por el momento se encuentra estable.



Luego fue trasladado un menor de 13 años con trauma craneoencefálico moderado y fractura de miembro inferior derecho y un adulto de 33 con un trauma craneoencefálico severo y cervical, según informó el Hospital de San Rafael en un comunicado.



Hasta el momento, los menores siguen observación médica y el hecho está siendo investigado por las autoridades.

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL