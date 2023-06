La secretaria general de la Alcaldía de Neiva, Salomé Bahamón, ha dado a conocer los detalles de una brutal agresión que sufrió a manos de su actual pareja, el contralor del Huila, Andrés Felipe Vanegas.



En una entrevista en el programa Blu Radio, Bahamón relató los eventos que tuvieron lugar durante el incidente y expresó temor por su vida.



(Le puede interesar: Indignante: contralor del Huila agredió a golpes a su pareja (el ataque quedó grabado).

Bahamón describió lo que vivió la noche del 17 de junio, que incluye una fractura de una carilla de uno de sus dientes a causa de los fuertes golpes que recibió, los cuales quedaron registrados en un video.



La secretaria general afirmó que esta fue la primera y última vez que Vanegas la agredió físicamente, y presentó una denuncia penal contra él. Sin embargo, enfrenta dificultades para que se reciba su denuncia debido a que el incidente ocurrió durante un puente.



(Le puede interesar: Denuncian mal manejo de residuos en la ESE Hospital Local de Mahates, Bolívar).

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Vanegas, contralor del Huila. Foto: Contraloría del Huila.

"Me encuentro muy afectada, es un momento muy difícil. Me fracturó una carilla de un diente inferior por los fuertes golpes que me dio y que se ven en el video. Es la primera y la última vez que me pega, por lo que presenté una denuncia penal; sin embargo, como el suceso ocurrió en medio de un puente, casi no me quieren recibir la denuncia", contó Bahamón al programa.



La agresión, según Bahamón, fue precedida por varias reacciones agresivas de Vanegas, derivadas de sus propias inseguridades. Aunque su relación duró tres meses, la intensidad emocional y la constante convivencia permitieron a Bahamón percatarse de las inseguridades que el contralor del Huila manifestaba con regularidad.



(Le puede interesar: Condenan a hombre que fingió ebriedad para violar a mesera que lo ayudó a ir a su casa).



El episodio de violencia ocurrió después de que ambos asistieran a un concierto, cuando Bahamón expresó su deseo de irse. Según relató, Vanegas reaccionó de manera negativa y comenzó a agredirla verbalmente. Posteriormente, al abandonar la discoteca, el funcionario la agredió físicamente mientras conducía su vehículo, profiriendo amenazas de muerte.



"Él había tomado licor, pero no para decir que no estaba consciente de lo que él estaba haciendo. Él siempre trata de llevarme a donde no hay cámaras, mientras yo lo único que hago es intentarme de soltar con fuerza para que no me siguiera agrediendo. Posteriormente, en un jardín, ya empieza a agredirme y en mi mente solo pasaba pensamientos de que me quería matar”,



Bahamón está denunciando no solo la situación de violencia por la que pasó, sino también por la posible impunidad por la que podría pasar su caso.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

LAURA CAMILA RAMOS

Más noticias en EL TIEMPO:

Procuraduría alertó sobre posibles incumplimientos en megaobras del Chocó

Claudia López izó banderas en Día del Orgullo Gay: así transcurre jornada

Investigan la inasistencia del alcalde de San José del Guaviare a consejos de seguridad