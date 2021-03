Problemas de columna habrían salvado a joven raptado en Antioquia

Mauricio Ramírez es el joven que fue rescatado en las últimas horas por su familia en el Bajo Cauca Antioqueño, exactamente en zona rural de Cáceres, sector los Lloros. Las dificultades de salud que presenta el joven de 21 habrían sido el motivo por el que miembros de 'Los caparros', banda que -presuntamente- los raptó, lo separaran de los demás jóvenes de quienes aún se desconoce su paradero.

Héctor Ramírez, padre de Mauricio, le dijo a EL TIEMPO que su hijo padece de serios problemas de columna a los que no había podido darles manejo

debido a la pandemia del covid-19.



"Él padecía de una desviación de la columna de casi el 90 %, es algo muy serio y por lo que lo operaron hace casi dos años. Le pusieron dos platinas, 20 tornillos y no se ha recuperado del todo, porque por la pandemia no pudo volver a control ni terapias", relató el padre del joven oriundo del municipio de Anserma, departamento de Caldas.

Es precisamente por su problema de columna que Mauricio no podrá ver a su familia hasta dentro de, por lo menos, tres días, pues las autoridades lo dejaron en manos de profesionales de la salud.



"Nos dijeron que hasta cinco podría demorarse que lo viéramos porque lo tienen en exámenes. Él salió muy desorientado de allá", precisó Ramírez.



Pese a la noticia de que su hijo está sano y salvo, para la familia tiene un sabor agridulce porque Mauricio volvió, pero su sobrino, hijo de su hermana, sigue aún desaparecido y no hay rastro de él, ni de los otros seis jóvenes. Uno más de Anserma, tres del vecino municipio de Risaralda y dos de Pereira, departamento de Risaralda.



"Hay mucho alegría, claro que sí, pero no del todo porque seguimos sin saber nada de él. Mi hija está ya muy angustiada y triste, celebra por su hermano, pero sufre por su hijo. Nosotros tenemos fe en que como Mauricio, mi nieto también pueda regresar sano y salvo", expresó Ramírez.

El nieto de los Ramírez, José David Valencia Ramírez, tiene 15 años, y es el menor del grupo de amigos, hinchas de Atlético Nacional, que se dirigían a conocer el mar a Cartagena valiéndose de los camioneros que quisieran llevarlos.



Tras ocho días desde la última comunicación de uno de ellos, en la que manifestó que se encontraban bien, pero tardarían en volver, las autoridades de Caldas y Antioquia han dispuesto equipo interdisciplinario para dar con el paradero de los estos jóvenes.



Por el momento, de acuerdo a la información del coronel Jorge Miguel Cabra, comandante del Departamento de Policía Antioquia, de acuerdo a lo manifestado por el joven rescatado, estos se encontrarían en manos del Grupo Armado Organizado (GAO) los 'Caparros'.

Según las declaraciones de Mauricio Ramírez, cuando se desplazaban sobre la carga de un tractocamión fueron interceptados por hombres armados que los hicieron bajar. Posteriormente, fueron llevados a un muelle sobre el río Cauca y conducidos a un lugar desconocido, en el que -al parecer- fueron recibidos por presuntos integrantes de este grupo.

MANIZALES

