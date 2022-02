Habitantes de la zona de Rabón, en jurisdicción del municipio de Guaranda, en la subregión de La Mojana manifestaron su preocupación, porque consideran que los trabajos que se ejecutan en la ruptura del boquete de 'cara de gato' no serán efectivos para finales de febrero, como lo anunció la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos.



Así lo han manifestado líderes, comerciantes, ganaderos, arroceros, cultivadores en general, quienes llegaron hasta el lugar de la emergencia en cara de gato y regresaron decepcionados y asustados por lo que vieron en el lugar.



Desde el mes de septiembre

están inundados en La Mojan

Hicimos una inspección visual de las obras que se están adelantando y nos vamos muy decepcionados, asustados, porque los trabajos que están haciendo no garantizan que este año nos inundemos







Uno de ellos en Darinel Regino, propietario de la finca ‘El Tamarindo’, ubicada en jurisdicción del corregimiento Nueva Esperanza.



“Desde el mes de septiembre estamos inundados en La Mojana y en este caso hago mención en especial a la zona de Rabón. Hicimos una inspección visual de las obras que se están adelantando y nos vamos muy decepcionados, asustados, porque los trabajos que están haciendo no garantizan que este año nos inundemos”, dijo.



Boquete de Cara de Gato en la Mojana Foto: archivo particular

Personal sin capacidad

La inspección y entrevistas con campesinos, quienes conocen la dinámica del río cauca, saben que va a crecer y las bolsas de contención que están colocando las vamos a ver en la región de La Sierpe



Explicó que sí están trabajando y que a las personas designadas para las obras se les ve interés en la ejecución y que funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos hacen presencia permanente en el lugar y hacen lo posible por tapar la ruptura de cara de gato.



“La inspección que hemos hecho, las entrevistas con los campesinos de la zona, quienes conocen la dinámica del río cauca, saben que dentro de muy poco se va a crecer y las bolsas de contención que están colocando las vamos a ver en la región de La Sierpe”, afirmó.



Hicieron un nuevo llamado al gobierno central para que tome cartas en la situación solicitando, que a cara de gato le presten mayor atención y que los trabajos sean desarrollados por personal calificado, que conozcan la hidráulica local.



“Envíen las maquinarias en calidad y en cantidad necesaria para tapar la ruptura ocasionada por el río. No es que no quieran hacerlo, pero la gravedad y la magnitud del problema, es mayor a la capacidad de las personas que están trabajando”, expresó.



Así mismo precisó, que lo que se registra en la región es una carrera contra el tiempo y los habitantes de la zona ruegan para que el río Cauca baje.

Productores, decepcionados

... ya perdí 35 hectáreas de arroz que estaban listas para fumigación, también perdí los animales, entre aves de corral, cerdo y reses y no quiero que se repita la historia



Otro de los cultivadores, habitante del corregimiento Nueva Esperanza, pide la ayuda del gobierno nacional por el estado crítico en el que se encuentran al perderlo todo.



“No vemos resultado al trabajo que están haciendo, ya perdí 35 hectáreas de arroz que estaban listas para fumigación, también perdí los animales, entre aves de corral, cerdo y reses y no quiero que se repita la historia”, señaló.



Afirmó también, que no ven seguridad en los trabajos que se realizan, porque hace poco creció el río y se llevó las bolsas de contención que habían colocado

Han manifestado los cultivadores de la subregión Mojana, que ahora no saben a qué dedicarse, porque ya no se puede sembrar la tierra y menos tener animales.



Han indicado, que la situación es la misma entre los agricultores de La Mojana y El San Jorge, porque algunos perdieron más y otros menos hectáreas cultivadas con arroz y pancoger.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

