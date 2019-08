Debido a verano, racionamiento de agua en municipios del Quindío

Tras la ola de calor que por estos días se vive en la región, algunas fuentes hídricas presentan reducción por lo que las empresas encargadas de operar el acueducto han tenido que anunciar cierres programados en municipios como Circasia y Filandia (Quindío).

Por ejemplo, el racionamiento en Circasia será entre las 8:00 a 11:00 a.m. y entre 2:00 y 5:00 p.m., según lo anunció Empresas Públicas del Quindío (EPQ).



Mientras que en Filandia, los cortes programados serán a la madrugada para no afectar a la población. “El último reporte que tenemos es que los tanques están más o menos en un 80%, significa que tenemos la tranquilidad que en el día no vamos a tener inconvenientes para la prestación del servicio en Filandia. Se harán cortes después de la media noche para almacenar lo más que podamos. Esperamos no tener problemas y que podamos abastecer a Filandia, Circasia y Salento”.



Empresas Públicas de Armenia (EPA) también pidió que se haga uso eficiente del agua en la capital quindiana para evitar el racionamiento de agua. “El intenso verano ha generado que las condiciones del río cambien a diario, y por eso hacemos un llamado para que se haga un uso eficiente del agua pero lamentablemente (este lunes) se registró el mayor consumo de agua del año en la ciudad, lo que causó una descompensación en los tanques y eso nos obligó a hacer unos cierres en Armenia”, dijo el gerente de EPA, Jorge Iván Rengifo.

LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO ARMENIA